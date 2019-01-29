正妹直播主爆出激情床戰影片 鮮肉乾爹認一夜7次沒戴套

正妹直播主肉包包去年爆出與鮮肉乾爹床戰一夜7次。（圖／翻攝自肉包包臉書）

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中時電子報
／綜合報導

正妹實況主「肉包包」，去年爆出被迫跟82年次的鮮肉「乾爹」廖姓男子發生關係，事後還流出5分鐘跟12分鐘版本的影片，但後來廖男為了洗清冤屈沒有逼迫對方，找上另一名實況主「蛋餅薇涵」開直播澄清，透露自己曾寫下「約砲合約」而且還一夜7次，蛋餅薇涵則懷疑偷拍影片是「肉包包」的「騎士團」成員蔡男刻意散播，蔡男得知後憤而提告。

鮮肉乾爹更和肉包包簽下約炮合約。（圖／翻攝自肉包包臉書）

鮮肉乾爹去年在直播上表示，和肉包包曾發生過3次性關係，且「每次至少射7次」，並供稱就算女方月事來還主動挑逗，2人才擦槍走火，但為了保密，他曾寫下「約砲保密合約」包含不傷害女方、不說出開房間、不讓女方哭等要求。

蛋餅薇涵。（圖／翻攝自蛋餅薇涵臉書）

鮮肉乾爹在直播時，貼出和肉包包LINE對話，另一位實況主蛋餅薇涵則在直播中「還原真相」，直指5分鐘的影片從頭到尾只有傳給肉包包的騎士團（意指鐵粉）成員蔡姓男子，影片流出暗指讓影片外流的人不是蔡先生就是肉包包本人，甚至在直播中直接打開蔡男的臉書。

讓蔡男憤而提告，而「蛋餅薇涵」在庭上也供稱，有向廖男求證過，不過勘驗2人對話紀錄，並無提及該影片是蔡男散布，而「騎士團成員」蔡男則強調自己是肉包包的親戚，不可能會散布她的性愛影片，檢方因此認定「蛋餅薇涵犯行」，依照誹謗罪將她起訴，但影片到底是誰散布的，依然沒有下文。

(中時電子報)

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