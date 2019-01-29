東森購物X綜藝天王吳宗憲，新春午茶暖心回饋幸運會員

2019年01月29日 21:31 工商 張佩芬

憲哥與東森購物粉絲同樂高歌。圖：業者提供

憲哥與斯容賣起JakyWu鋁鎂合金行李箱。圖：業者提供

綜藝天王憲哥又開Party啦!這次是特地感謝東森購物會員長期以來支持，憲哥在年終歲末跟幸運粉絲齊聚一堂，歡樂開趴。這不但是憲哥首度和媒體零售會員面對面的初體驗，更是憲哥首度以優適活「敏捷」膠原錠代言人身份出席公開場合。

這也是繼東森與浪Live舉辦的銷售王爭霸戰晚會後，憲哥和斯容再度合體同台，兩人以年節應景色系服裝出現，現場氣氛歡樂喜氣洋洋，更羨煞許多直播螢幕前的憲粉，直呼也好想變成東森購物幸運會員跟憲哥一起開趴。

東森購物表示，過去有超過百場的會員活動經驗，例如邀請會員參觀攝影棚、購物專家面對面、參加服裝秀、珠寶秀、餐敘等等多元活動，而這也是首度會員踴躍報名參與名人的聚會。

活動一開場，憲哥驚喜現身演唱「謝謝一路有你陪著我」，並且感謝各位貴賓來到東森購物新春下午茶會，表示過幾天2／2就是除夕過金豬年了，先祝福大家新年快樂！諸事大吉！很開心能在喜來登跟這麼多朋友們一起喝下午茶，像跟家人吃年夜飯一樣。

憲哥接著問大家年夜飯都是自己煮？還是跟東森購物訂年菜？還說自己都沒時間買年菜，用東森購物上網訂年菜送到家特別方便，還可以在家用的四方鍋自己當總鋪師煮年菜，喊話大家快上東森購物搶訂年菜!午茶席間憲哥展現天王親和魅力，合唱、合照、自拍、簽名都大放送!讓東森購物會員嗨到最高點!

東森購物總裁王令麟表示，憲哥是東森購物代言人，這也是首度東森購物代言人與會員面對面的活動，很樂見到粉絲的回應如此熱情踴躍，今年度東森購物將透過各系列活動，吸收更年輕更廣大的會員層級，實際面對面了解會員的需求、傾聽會員的心聲。

東森購物以「東森嚴選」為核心價值，更注重帶給顧客具有溫度的服務，東森購物持續為消費者購物品質把關，提供售後服務更有保障，除此之外，東森購物也持續進行品牌深耕與會員互動服務，在電商購物的快速效率流程當中，東森購物仍時時不忘關懷照顧每位會員的需求，本持著溫度、深度兼具的最高服務精神，東森購物相信，用貼心、用真心，來成就每位會員的笑容，讓每位會員都能感受到東森嚴選精神下的高品質服務，是東森購物永遠的使命，東森購物會繼續不斷努力讓所有會員購好、購幸福。

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