日本的景氣復甦長達6年2個月 可望創戰後最長紀錄

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中時

日本政府在1月的例行經濟報告中，維持了「景氣正緩緩復甦」的景氣判斷。日本至今的景氣復甦期間達6年又2個月，可能是戰後最長的1次。報告中也對大陸景氣下滑表示憂心，美中貿易戰和全球景氣前景不明等因素，使這波景氣復甦期間能維持多久，成為關注的焦點。

經濟報告中指出，日本的個人消費已恢復中，企業的設備投資也正在增加，整體的景氣正緩緩復甦中。出口方面，對大陸出口的半導體製造裝置及電子零件等有下滑的傾向，針對大陸經濟的現狀則記載為「緩緩減速中」。

日本政府的景氣判斷指出，日本的景氣自2012年12月起開始復甦，至今達6年又2個月，可能超越自1992年2月至1998年2月維持了6年的景氣復甦，成為戰後景氣復甦最長的1次。

由於美中貿易摩擦等全球經濟前景不明，日本的景氣能否持續復甦是關注的焦點。日本經濟再生大臣茂木敏充對此表示，「應留意中國景氣下跌的風險」。

有關「沒有實際感受到景氣復甦」的質疑，茂木表示，「過去景氣穩定的時期是從東京奧運會到大阪世界博覽會的高速經濟成長期，泡沫經濟時代股價和地價都大漲，人口也增加。現在雖然人口減少，雇用人數卻成長到幾乎和泡沫經濟時期相同，地域間的景氣差距也縮小，這不就是這次景氣復甦的良好特徵嗎？」。

(中時 )

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