小林幸子「LastBoss」5月登台開唱 白冰冰「破冰」站台

2019年01月29日 21:09 時報周刊 溫博鈞

小林幸子（左）與台灣媒體見面，白冰冰前來站台喜見偶像。（粘耿豪攝）

日本演歌天后小林幸子今年邁入歌手生涯55周年，今年5月4日、5日將在台北國際會議中心開唱，她於2010、2013年曾舉辦2次台灣演唱會，她不僅歌藝精湛，費盡心思打造機關重重的華麗舞台衣裝，都成為注目焦點。

第三次公開來到台灣演出，她難掩興奮：「來到我最喜歡的台灣，又能夠再度舉行演唱會，非常感謝大家！」她透露18歲曾私下來台，笑說：「我也是有過18歲的！」

她感謝日本發生311東日本大地震時，台灣不分老少慷慨解囊；地震後她曾來台，「那時不管走到哪裡，台灣的朋友們只要知道我是日本人，都問候我：還好嗎？想到我眼淚都要流出來。」

她近年跨足動漫網路世界，一曲〈千本櫻〉轟動網路，打破演歌傳統印象，強烈存在感如電玩遊戲最後現身大魔王，被電玩愛好者暱稱「LastBoss」。

這次她為演唱會準備了特別曲目，「既然是55週年紀念，一定會帶給大家最完美的曲目。」主辦單位獻給她上頭置有金色麥克風的翻糖蛋糕，她驚喜笑說：「我第一次看到把麥克風放在蛋糕上啊！」

藝人白冰冰也以一身桃紅前來站台，並贈送小林幸子台灣茶，白冰冰說：「我出道時〈思念的酒〉這曲正當紅，我非常尊敬您！」白冰冰立即獻唱一段〈思念的酒〉，小林幸子也接著合唱，博得現場熱烈喝采。

最後小林幸子與眾人一同敲下「55」字型大冰雕，生平第一次收到冰雕的小林幸子對怎麼敲冰十分好奇，一臉疑惑忙問「拿著冰槌微笑可以嗎？」演唱會今起在年代售票系統售票。

(時報周刊)