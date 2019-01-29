兩太陽同台！吳敦義宴請台商 王金平中途也來了

國民黨29日晚間在福容大飯店舉行「大陸台商歲末聯誼餐會」，黨主席吳敦義、前立法院長王金平與台商歡唱。（記者潘維庭攝）

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旺報

國民黨29日舉行大陸台商歲末聯誼餐會，逾300人到場。由五位中常會作東、國民黨主席吳敦義出面邀請台商餐敘，感謝台商在九合一選舉的支持而獲得佳績。雖然外界將吳敦義視為2020年大選的「太陽」之一，但受訪時特別強調「這跟造勢沒有關連」，與會的大陸全國台企聯會長王屏生致詞時特別指出，「歷史告訴我們，國民黨碰到挫折都是不團結，團結是我們最重要的功課」，呼籲台商繼續支持國民黨。

餐敘到一半，前立法院長王金平也趕到現場，兩位「太陽」同場與台商歡唱「你是我的兄弟」。

吳敦義受訪時指出，九合一選舉受到台商很多幫助，中常委林榮德、范成連、楊博仁、謝坤宗、江碩平則中常會上提議，以主席名義邀請台商餐敘，但由他們五人負擔經費，「跟造勢沒有關連」。

王屏生致詞時則表示，2019年有個非常好的開始，度過去年九合一選舉，雖然貿易戰未結束，但總得來講往前看，感謝大陸台商朋友發揮良知與能力，捐獻時間和金錢。

王屏生也稱，更重要的任務即將來臨，本持2018年對黨的支持，2020年希望表現更亮麗，幫助台灣。「歷史告訴我們，每次國民黨碰到挫折都是不團結，團結是我們最重要的功課，大家多努力。」

吳敦義致詞之後現場還有小驚喜，由於本月30日是吳敦義71歲生日，現場也準備了蛋糕，並由前後三任的台企聯會長張漢文、郭山輝與王屏生一起與吳敦義切蛋糕，現場氣氛熱烈。

(旺報 )

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