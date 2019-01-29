宇宙人小玉寫情歌！公開指名送給她

宇宙人推出暖心賀年單曲〈一桌菜〉。(相信提供)

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小玉和阿嬤。(相信提供)
小玉和阿嬤。(相信提供)

宇宙人去年展開「我們的探險計劃」演唱會，一路從台北起跑，唱遍坎城、巴黎、廈門、深圳、廣州、北京、杭州、上海、香港、高雄、台中、新加坡、馬來西亞各城市，工作滿檔；年節將近，他們有感於近年都市的年節氣氛越來越淡薄，人們的眼球不停地追逐華麗炫目的快時尚，卻忘了停下腳步細細品嚐傳統溫暖的慢經典，因此特別推出了暖心賀年單曲〈一桌菜〉，感念這一年的收獲，更想藉此對家人說：「謝謝你們，永遠用一頓溫暖，等我們回家。」

〈一桌菜〉的創作初衷，是宇宙人主唱小玉與阿嬤間親情的描繪，也是小玉寫給阿嬤的一首情歌，他表示：「每到過年，就想起阿嬤在廚房忙進忙出的身影，整個大家族為了阿嬤及她煮的一桌菜回家，可以說我們所有人都是吃她做的菜長大，不管是地瓜葉、薑絲大腸、梅干扣肉……。」

而吉他手阿奎則說，媽媽的手藝就是永遠的米其林，貝斯手方Q也透露：「一直都想做一首爸媽都聽得懂的歌！」因此想藉由歌曲，讓父母們知道：「每一道菜裡的心心念念，孩子都收到了，別為我們牽掛，這桌菜已足足餵飽了一整年份的勇敢。」也提醒所有出門在外的遊子，再忙再累，家裡的溫暖永遠是最強力的補給站。

接下來的新年假期，宇宙人計劃排開所有工作專心陪伴家人，方Q更決定利用年假挑戰學習媽媽的獨門蒸魚醬汁，希望將來能夠繼續傳承家的好味道。〈一桌菜〉單曲於31日數位上架、MV於2月1日首播。

(中時 )

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