陸媒質疑超級炸彈為何比美俄小？有2尷尬原因

2019年01月29日 21:15 中時電子報 盧伯華

陸媒日前鉅細靡遺地報導一段共軍試驗投放超級炸彈的影片，並稱這種稱為溫壓彈的常規炸彈威力驚人，僅次於核武器。不過媒體也同時提出疑問：中國既有能力製造這種超級炸彈，為何其彈體與威力卻小於俄、美的同類炸彈？究其原因還有點尷尬，原來是目前共軍載運炸彈的轟-6K轟炸機運載能力不足，無法投放更大的炸彈，其次是這種炸彈效果不好，還不如用導彈轟炸來得實際些。

據《新浪軍事》報導，第二次世界大戰後開啟核彈世代，但擁核國家卻反而不敢用，於是還得在常規炸彈上動腦筋。例如美國開發了威力強大的「炸彈之母」(GBU-43/B, MOAB)空爆炸彈，俄羅斯也有號稱「炸彈之父」(АВБПМ)的高功率真空炸彈。這些炸彈威力強大，僅次於核彈，而且也不受相關國際禁用武器條約的限制。中國大陸也有類似炸彈，由中國兵器集團透露的資訊發現，這種名為溫壓炸彈重達3噸，共軍現役大型轟炸機轟-6K一次只能帶一枚。

報導說，這種炸彈技術原理並不複雜，就是體型巨大、裝藥量大所以爆炸威力驚人，另一個原因就是和普通炸彈利用爆炸衝擊波和彈片殺傷方式不同，它以爆炸產生的高溫與耗盡氧氣來殺傷敵人。

而俄羅斯軍工業一般給人的感覺就是「傻大粗」，它的「炸彈之父」裝藥量也是美國「炸彈之母」的幾倍，火力覆蓋範圍遠超美國炸彈。而大陸研製的溫壓彈體型上嬌小一些，俄羅斯的「炸彈之父」重達7噸，而共軍的只有3噸，威力與覆蓋範圍都比不過美俄兩國的超級炸彈。

報導表示，這並不表示大陸研製炸彈的技術能力不夠，主要是還考慮到投放載具的問題，現役最大轟炸機轟-6k只能夠攜帶一枚這種航空投放的炸彈，如果製造噸數更大的炸彈，就沒有合適的載具可以進行投放。此外，這種大型炸彈的實戰效果其實並不好，要投放這種大型炸彈仍需要轟炸機靠近投放，很難避開敵人的雷達偵查與截擊，遠不如遠程發射導彈來得實際，因此這種大型炸彈較大的作用其實還是以威懾為主。

(中時電子報)