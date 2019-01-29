CPBL》羅錦龍「背水一戰」 新球季目標11勝

羅錦龍(後左一)出席體育署推動雙語學習記者會，對於中職新球季目標，他期許能夠拚到11勝。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

中華職棒統一獅投手羅錦龍已經33歲了，今年球季仍打算繼續站在投手丘奮鬥，他透露新球季背著背水一戰的心情奮鬥、享受當下，希望能在一軍穩定出賽，目標拿到11勝。

羅錦龍今天出席體育署推動雙語學習的記者會，由於他有過旅美經驗，在台上講起英文比其他奇襲的運動員自在，回憶當初學習英文的心態，羅錦龍說：「自己原本個性比較內向，但轉念一想，如果想要融入當地生活，一定要放開心胸說英文。」

2012年羅錦龍回台透過中職選秀加入統一獅，2013年個人生涯第一個中職球季繳出10勝，可惜2015年右肩受傷動刀，直到2017年再度有出賽紀錄，不過在一軍只投了一場比賽，2018年整季都在二軍努力。

新球季統一獅原傾向讓羅錦龍轉任教練，但他還想繼續投球，「現在不會去設定還要再投幾年，就當成『背水一戰』來拚，用正面、樂觀的想法投每一球，反而能更專注、毫無保留地發揮。

羅錦龍在去年季後調整訓練方式，改為更注重投球動作的順序，在適當的時候出力，就能省力並發揮球威，「新的訓練菜單也讓我挺滿意身體目前的狀況，在投球數量及體能狀態，都能符合教練團設定目標。」

羅錦龍目前投球量達到60至70球，預計3、4月多增加10到20球，不論教練團要他先發、中繼或長中繼，都會準備好面對挑戰，至於今年目標，羅錦龍說：「如果投出追平自己中職首季的10勝就很開心，更高的目標是能回到一軍、單季奪11勝。」

(中時電子報)

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