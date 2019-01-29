人妻被迫與老闆發生婚外情 鬧翻後怒揭公司弊案

林姓人妻日前與資訊公司已婚的辛姓老闆發展婚外情，2人後來鬧翻，人妻不僅向丈夫坦承外遇，更向廉政署檢舉辛男承攬國防部標案，卻涉嫌浮報請款單並藏匿公文。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名在資訊公司擔任會計的林姓人妻，日前與已婚的辛姓老闆發展婚外情，2人20個月內偷情了170次，後因細故鬧翻，人妻不僅向丈夫坦承外遇、向媒體爆料，更向廉政署檢舉辛男承攬國防部標案，卻涉嫌浮報請款單並藏匿公文。人妻丈夫對2人提告妨害家庭，辛男卻在北檢偵查期間上吊自殺。

據《蘋果》報導，32歲的林女表示，她在資訊公司擔任會計時，辛男曾透露與妻子關係不好，並常對她毛手毛腳，暗示若不與他發親密關係可能會丟工作。

林女迫於壓力，隔年開始與辛男交往，並因此獲升行政部門主管。辛男不僅向她承諾要離婚改娶她，更在公司附近租屋當做幽會基地。林女更表示，她為了辛男，還在3年前與丈夫離婚，且交往時，辛男都會授意她用假請款單，每月挖公司數萬元以支付2人的日常開銷。

2017年1月時，林女因不滿辛男遲遲未離婚，主動向老闆娘坦承她是小三後離職，結束與辛男的關係。林女的丈夫則因不甘被戴綠帽，向林女與辛男提告妨害家庭。

林女到案後，一開始否認姦情，最後坦承2人自2014年12月到2016年7月間，在台北市各大汽車旅館發生170多次的性關係；辛男生前到案亦坦承與林女有發生性關係，但辯稱因對方已離婚，並無妨害家庭之犯意。但辛男隨後便於去年12月，在金門上吊自殺。林女前夫後對林女撤回告訴，檢察官調查後本月29日宣布不起訴處分。

林女更加碼向媒體爆料，拿出國防部契約書等多項資料，表示辛男的資訊公司承包國防部後備指揮部2014年「撫恤檔案數位化等4項」標案時涉嫌複製偷懶，卻仍順利領取當期466萬元款項，並指出事後標案的承辦人立即離職，而國防部的承辦軍官也立刻請調。

(中時電子報)

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