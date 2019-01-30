人狗感情好 忠勇比特犬愛玩躲貓貓

比特犬「佑助」也有可愛的一面。（林瑞益攝）

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旺報
比特犬「佑助」飛撲吃零食。（林瑞益攝）
比特犬「佑助」表演「握手」。（林瑞益攝）

住在高雄市橋頭區的何宏基養了一頭比特犬，取名為「佑助」，儘管比特犬以忠勇、好鬥聞名，但「佑助」私底下相當愛耍寶，且喜歡跟主人玩躲貓貓，跑給主人追。

何宏基養「佑助」4年了，他從沒斷奶的幼犬開始養起，如今，人與狗的感情相當好。「佑助」平常的工作是看顧工廠，儘管身上的鐵鍊很粗，但一點都不減少牠的活動力。何宏基透露，「佑助」的力氣很大，可以拖動一輛3噸重的汽車。

可能因為無聊，「佑助」只要看到4隻腳的動物就會感到興奮，何宏基分析，應該是牠平常沒什麼朋友吧，所以對土狗或乳牛等都覺得好奇，想要與其親近。

「佑助」已經是何家人的一份子，牠雖然1天只吃1餐，但伙食卻很不錯，主人會給牠兩公斤的生雞肉或牛肉，有時會川燙過。每個月的伙食費相當可觀。

何宏基表示，「佑助」很皮，不太好管教，但牠認得自己與家人，甚至朋友。只要跟佑助親近過幾次的人，牠判斷這人是對何家友善的，就會納入友善名單，不會採取攻擊行動。

至於跟主人玩躲貓貓，「佑助」會趁主人解開項鍊時，如果大門又剛好沒關，一下子就跑不見，飼主只好騎車去追，但佑助只要聽到機車的引擎聲，就會跑去找主人。何宏基表示，因為牠懶，想要坐車。

(旺報 )

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