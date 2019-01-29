除夕看《角頭2》 緯來春節電影院看電影拿好禮

2019年01月29日 22:01 中時 潘鈺楨

《七月與安生》。（緯來電影台提供）

緯來電影台自2月2日起至2月8日春節連假電影院每晚9點首播新片，包括《七月與安生》、《旺得福梁細妹》、《冠軍大叔》、《簡單的婚禮》、《三生三世十里桃花電影版》、《魚躍龍門》。2月4日除夕夜《角頭2：王者再起》掛帥，緯來電影台特地與「成吉思汗健身俱樂部」合作，送觀眾找館長一起練Body，新春健身好運一整年！

2月2日(六)晚間9點首播的《七月與安生》，曾國祥執導，周冬雨與馬思純憑著此片贏得金馬雙影后殊榮，故事描述兩個小女生林七月與李安生在13歲認識並迅速成為好友。二人長大後，七月（馬思純飾）與安生（周冬雨飾）性格各異，她們無論性格、世界觀、愛情觀都完全相悖，卻先後機緣巧合下愛上男生蘇家明（李程彬飾）。二人也因為性格迥異而得到各自不同的命運安排。

2月3日(日)小年夜晚間9點首播新加坡電影《旺得福梁細妹》，由導演梁志強自導自演反串的賀歲片，更找來新加坡三代笑匠李國煌、程旭輝（輝哥）、王雷等人齊聚搞笑！故事描述消失螢光幕多年的梁細妹，原來早已退休，在家含飴弄孫。大兒子Robert十年如一日的不務實，常幻想能一步登天，使梁細妹把自己的希望完全寄託在小兒子Albert身上而對他疼愛有加。此舉卻讓Robert認為母親偏心，誓言一定要發大財來換取母親對自己的重視。機緣巧合之下，Robert獲得一尊財神婆的玩偶公仔，財神婆更現出真身與他交流，希望他能以正道獲取財富。Robert自以為財運已到而不斷的想依靠邪門歪道試圖一夜致富。

2月4日(一)除夕晚間9點首播《角頭2：王者再起》，由顏正國執導筒，集結王識賢、鄒兆龍、鄭人碩、高捷、黃尚禾、張再興、唐振剛、黃騰浩、古斌等卡司，鄭人碩更入圍第55屆金馬男配角獎！故事描述仁哥（王識賢飾演）面對曾經的好兄弟，如今卻「走味」變成『最換帖的敵人』的劉健（鄒兆龍飾演）重現江湖，不斷挑起紛爭與衝突，破壞仁哥的忍耐與努力維持的和平。看著劉健的事業版圖逐漸擴大，身邊的兄弟為了情義有所犧牲，仁哥終究按耐不住釋放出心中的猛獸，與亦敵亦友的劉健正式開戰，為江湖掀起腥風血雨的廝殺。

2月5日(二)初一晚間9點將播出《冠軍大叔》，力量男神馬東石領銜主演，這次再展現他的神奇Manpower，演出為了自己和家人想再拼一次的腕力選手，故事溫馨動人又熱血澎湃，馬東石更是強力增加自己臂肌，連整體身材都壯上一倍；故事描述在美國洛杉磯夜店工作的馬克（馬東石飾），一直夢想在腕力比賽中成為世界冠軍，被自認是他經紀人的晉基（權律飾）說服，回到韓國參加全國腕力大賽。

2月6日(三)初二晚間9點將首播《簡單的婚禮》，由女神安心亞領銜主演，以輕鬆手法出呈現出現代男女的愛情與婚姻觀念，並與新加坡新科視帝陳泂江飾演即將步入婚姻的男女朋友，卻在婚前面對連串的考驗。安心亞則透露拍《簡單的婚禮》是從影以來吻戲最多的一部。

2月7日(四)初三晚間9點則首播《三生三世十里桃花電影版》，劉亦菲、楊洋、羅晉、李純、顧璇等人領銜主演，標榜《阿凡達》特效團隊操刀打造仙境史詩，故事描述夜華為維護四海八荒，將擎蒼封印。使得世事輪迴糾葛於「愛」。命運輪迴，夜華與白淺究竟何去何從。

2月8日(五)初四晚間9點首播緯來全新自製電影《魚躍龍門》，故事描述一個跑龍套的演員，陰錯陽差臥底進了聞風喪膽的黑幫，一場血性、奇幻、烏龍爆笑的故事，就此展開！由新銳導演洪子鵬執導，洪子鵬、盧彥澤編劇，韓宜邦、林意箴、汪建民、邱昊奇、歐陽倫、馬維欣、吳海寧、胡佩蓮、林雨葶等人領銜主演！導演洪子鵬說：「平凡人也有出頭天、翻身的一天，人生也不是一次翻身就是完結篇，翻完一個龍門還有下一個龍門要翻」。

緯來電影台特地與「成吉思汗健身俱樂部」合作活動，只要鎖定春節電影參加「尋找神隊友」、「嘓嘓豬」照片上傳、「魚哥拜年豬事旺」相關系列活動，就有機會到健身俱樂部跟著館長一起動次動次練身體跟馬東石比壯，雕塑完美身形諸事好運過新年！詳情請上緯來電影台官網、FB、IG查詢http：／／movie.videoland.com.tw／。

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