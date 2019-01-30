畫家鄭開翔《街屋台灣》 看見台灣街景獨特美感

屏東城市速寫畫家鄭開翔出版第一本書《街屋台灣》，蒐集了100張在全台各地的街屋畫，以獨特的視角看見台灣。（潘建志攝）

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屏東城市速寫畫家鄭開翔出版第一本書《街屋台灣》，蒐集了100張在全台各地的街屋畫，以獨特的視角看見台灣。（潘建志攝）

屏東城市速寫畫家鄭開翔出版第一本書《街屋台灣》，蒐集他在全台各地漫遊繪畫的100張街屋畫，以獨特視角看見台灣。他說台灣建築常充斥著鐵皮、塑膠浪板、電線、違建等，雜亂無章、毫無美感，卻醜亂的很特別、很可愛、充滿台灣味。

鄭開翔4年多前退伍後開始投入城市速寫，走到哪畫到哪。前年中他立定目標，要畫滿全台各地100幅街景建築，他邊畫邊將作品放上臉書，畫到60多張時被出版社發掘，和他簽約出書，最後共畫了160多張，挑選100張集結成冊。

鄭開翔說，他到達一個城市後並不設定目標，以漫遊的方式隨意行走，在巷弄間取景尋找有趣建築，這是騎車無法觀察到的城市面貌。城市中新穎大樓或雄偉豪宅並不引起他的興趣，而是一般破舊、凌亂的「醜」建築讓他感到有趣與醉心。

有些建築畫完就被拆掉，像屏東市北平路大樹下的小攤「胡老爹麵店」，在依大樹蓋的違建中生活作生意，非常特別，所幸有留下其最後身影。也有民眾看到他所畫台中霧峰吉峰路一間街屋，非常驚喜，回覆說那是小時候的住家，爸媽賣檳榔養大7個小孩。

他說，台灣曾經歷過許多國家殖民統治，建築有不同文化堆疊，加上美學涵養不足及生活所需，添加招牌或違建等各種元素，是讓台灣街景凌亂的原因。這樣的生活感與獨特性能讓台灣人產生視覺經驗上共鳴，也使國外觀者產生特殊的視覺衝擊。

畫冊27日出版，2月1日在書店開賣。他希望畫冊能讓讀者開始放慢速度，細心觀看周邊以往認為不起眼的房子，這樣直率、堆疊、複雜、多重元素的街景，就是屬於我們的「台灣味」。

(中時 )

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