法官說法》一張10年前的本票 百萬欠款可以這樣討！

2019年01月30日 00:02 中時電子報 張達智 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

一則關於《開票、借錢、還錢，以及友情》的童話故事：

麗莎和卡斯柏是世界上最好的朋友，當他們長大後，麗莎做生意需要周轉，因此向卡斯柏借了100萬。因為兩人從小就是好朋友，所以沒有特別寫借據，麗莎只簽了一張100萬元，見票即付的本票交給卡斯柏…..

之後的幾年，卡斯柏一直有穩定工作不缺錢，便沒急著要麗莎還錢，兩人仍然是最好的朋友。

10年後，卡斯柏被公司裁員，麗莎生意則愈做愈大，於是卡斯柏想到了麗莎還欠他一百萬，在家中東翻西找，終於在書桌深處，撈出了10年前麗莎簽的那張本票。

卡斯柏不禁想著：這張破舊的陳年本票的還有效嗎？當年沒簽借據，麗莎會不會不認帳？到時自己該怎麼辦呢？卡斯柏心中的小劇場轉啊轉的…...

依票據法第22條第1項規定，票據上之權利；對匯票承兌人及本票發票人，自到期日起算；見票即付之本票，自發票日起算；三年間不行使，因時效而消滅。對支票發票人自發票日起算，一年間不行使，因時效而消滅。

也就是說，卡斯柏仍然可以行使本票的權利，請求麗莎「給付票款」，但是由於已經距離發票日過了三年，麗莎便可以抗辯本票的時效已經消滅，從而絕給付票款。若是如此，卡斯柏或許可以透過訴訟，進一步舉證證明雙方存有「借貸」關係，進而對麗莎請求「返還借款」，一般的借款返還請求權時效則為15年。

由於「給付票款」與「返還借款」，在訴訟上是兩種不同的請求權，法條依據及時效規定都不相同，若請求「給付票款」，持票人只要證明票據為真正即可，但在無法行使票據權利而改由請求返還借款時，借款人須證明兩造間有借款的合意並且已經交付借款等，兩者的舉證輕重差異甚大，所以，持票人最好還是不要忘了在時效內行使票據權利。

後來事情到底如何發展呢？

卡斯柏找了個好時機一開口向麗莎要錢，麗莎二話不說把當年的借款連同利息一次還給卡斯柏，隔天，還幫卡斯柏在自己的公司裡安排了職位。

畢竟，他們是童話故事裡最好的朋友。（台灣司法人權進步協會關心您！！！）💕

（本文由協會常務理事臺北地院法官郭力菁提供）

(中時電子報)