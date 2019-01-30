南投知名餐廳被爆虐待動物 鸚鵡寒風中瑟瑟發抖

知名農場被爆料又虐待動物，讓鸚鵡在寒風中發抖。(翻攝自爆料公社)

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中時電子報

南投一間知名景觀餐廳爆發虐待動物的消息，一名網友在臉書指控餐廳讓店內的動物們在冬天吹寒風，鸚鵡更冷到澀澀發抖，讓他不捨表示「都是生命阿!」

這名網友在臉書社團上貼出轉發自鸚鵡社團的照片及影片，表示「這麼冷的天氣，鳥和其他動物都在外面吹冷風發抖著，平常靠牠們賺錢，現在卻沒有完善的措施來照顧牠們，希望負責人趕快出面處理吧!都是生命阿，不是商人金流下的消耗品」，影片只見鸚鵡在寒風中瑟瑟發抖，拍攝的人更心疼表示｢這裡的動物都好冷好可憐…」。

貼文一出立即引起網友撻伐，有人表示｢可憐的動物」、「這樣真得很不好…」、「會失溫阿，鸚鵡都冷到把頭藏起來了!代表就是很冷!」，更有人發起抵制「已經被爆料好幾次這家竟然還在?」、「利用動物賺錢又不善待動物，不妥善處理就拒絕消費，看店家怕不怕，是嫌賺太多?」。

據了解，該店家已不只一次被指控疑似對動物不友善，社團法人台灣防止虐待動物協會 (Taiwan SPCA)早前便曾指責該店家為吸引遊客，替迷你豬塗指甲油、將山羊羊角塗上黃色顏料等，民眾也爆料店裡的羊駝越來越消瘦，店家雖先前曾澄清表示其實都有定期餵食並找獸醫檢查，裡面動物都很健康，但仍引起許多民眾的觀感不佳。

業者方面，目前傳出疑似是店家員工的人員在鸚鵡社團的原文下面留言「已經處理摟，沒關係牠們有毛」，讓網友們更爆氣，引起疑似是該店家員工的網友趕緊在下面留言「已經都讓鸚鵡們休息了唷」。

(中時電子報)

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