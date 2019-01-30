「日行萬步」竟是日本世紀騙局 BBC實測揭驚人真相

BBC科學團隊實測，每天3組10分鐘快走效果遠比日行萬步有效的多 (示意圖／本報資料照、陳平卿攝)

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中時電子報
／綜合報導

日行萬步，身體就會更好一直以來都是深植民眾心中的健康常識，許多民眾喜歡沒事就繞遠路多走路，認為能消耗熱量讓身體健康，但如今被發現可能是日本行銷的世紀騙局。BBC科學節目針對「日行萬步」與「快步健走」進行測試，發現快步健走效果要遠比日行萬步好得多。

根據《BBC中文網》報導，在1964年東京奧運前夕，有公司推出萬步計(Manpo-Kei)裝置向關心健康的民眾行銷，而這個早期的計步器是根據日本年輕教授波多野義郎研究而製成。波多野義郎指出，每天走4000至10000步就能燃燒500卡路里，達到保持健康的效果，也帶動許多日本人走路的風氣。

《BBC》科學節目對此進行測試，比較了「日行萬步」與「10分鐘快步健走」的效用，所謂10分鐘快步走就是每天要完成3次10分鐘，以能夠聊天但不能唱歌的程度快走，加起來一天大概會走3000步、2.4公里，比起日行萬步的8公里少了三倍多。

然而實驗結果卻發現，「10分鐘快步健走」的受測者不僅覺得比較輕鬆，相比萬步走的受測者更多做了30%「中等或比較劇烈的運動」，反觀萬步走受測者不僅花的時間長，還比較吃力，健身效果高下立判。

學者指出，差異關鍵在於快步走的人心率增加，會喘氣，有效提高運動效果，條件也比起萬步走更容易達成，讓人能夠持之以恆，因此重點在於速度，而非步數。

(中時電子報)

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