艾薇塔烘焙工坊草莓塔 季節限定的甜蜜誘惑

2019年01月30日 07:24 中時 莊哲權

季節限定的艾薇塔烘焙工坊草莓塔，令人難以抗拒。（莊哲權攝）

季節限定的艾薇塔烘焙工坊草莓塔，堅持鮮度、當天現做。（莊哲權攝）

台東艾薇塔烘焙工坊草莓塔，是女孩難以拒絕的甜蜜誘惑。（莊哲權攝）

艾薇塔烘焙工坊位於台東市開封街巷弄內。（莊哲權攝）

冬天季節限定的台東艾薇塔烘焙工坊草莓塔，採用的是台灣當季的草莓，除了滿滿鮮紅欲滴的草莓以外，酥脆的餅皮裡有杏仁餡及草莓切丁，口感多層次，以平價供應，是藏身於台東市巷弄內，讓人無法拒絕的甜蜜誘惑。

位於台東市開封街巷弄內的艾薇塔烘焙工坊老闆劉佳幸說，冬天強打的草莓塔／派，採用的是台灣冬天才生產的新鮮草莓，甜中帶酸的幸福滋味，讓女性顧客最難拒絕，搭配師傅獨家配方的餅皮，酥脆、不硬、好入口。

餅皮裡面的餡有純杏仁及草莓切丁，香而不膩，上面擺滿鮮紅的草莓果，淋上滑順的卡士達醬，每顆草莓用自製白色鮮奶油固定住，口感多層次，爽口不油膩，冬天品嘗，正是時候。

除了冬季限定的草莓塔／派以外，艾薇塔還有10多種產品讓顧客挑選，其中的乳酪蛋糕、檸檬塔也都是店內的人氣產品，劉佳幸強調，該店都使用天然食材，而且堅持新鮮、當日現做，以平價供應，讓消費者吃得安心、健康又實惠。

劉佳幸說，該店已有14年歷史，因為旁邊就是鐵馬道，民眾漫步到這裡，可以輕鬆自在地享受片刻的悠閒，就是人生的小確幸。

店名：艾薇塔烘焙工坊

地址：台東市開封街680巷9號

電話：（089）343868

營業時間：9：00到18：00（周日公休）

價格：8吋草莓派600元

個人草莓塔60元

(中時 )