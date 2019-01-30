民視尾牙砸近億年終 胡瓜年收5000萬登吸金王

2019年01月30日 00:15 中時 洪秀瑛

雷洪等演員敬酒。（羅永銘攝）

小甜甜（右）和胡瓜玩「給我抱抱」遊戲。（羅永銘攝）

蔡允潔玩到頭髮都飛了。（羅永銘攝）

王瞳玩得很賣力，大露美腿。（羅永銘攝）

吳皓昇和老婆文汶曬恩愛。（羅永銘攝）

王建復（左起）、陳美鳳、Gino。（羅永銘攝）

蘇晏霈（左起）、樓心潼、唐美雲、方馨。（羅永銘攝）

民視總經理王明玉。（羅永銘攝）

民視29日晚在林口總部舉辦尾牙，席開130多桌，員工、貴賓及藝人上千人參加，場面熱鬧，除了發出1個月年終獎金，還加碼紅利獎金、春節獎金，共發出近億元年終獎金犒賞員工。綜藝天王胡瓜現身尾牙宴人氣夯，尾牙上成為人型立牌，他穿著豬圖案的應景休閒服，老婆丁柔安則是第一次陪他出席民視尾牙。

胡瓜2018年收入約1.1億元，他在民視主持2個節目，一年破5000萬元，照往例發出百萬紅包給幕後工作人員。提到過年計劃，他表示平常沒時間運動，打算趁春節長假健身，他先前放話女兒小禎只要減肥成功就給380萬獎金，「我3月會給她，她瘦了40幾公斤，值得鼓勵，照理說她也要給我獎金吧，我也要減肥啊！」

胡瓜說，今年因為忘記訂機票飯店，大概只會在台灣各地走走，不會出國，除夕也已經在新店的某知名飯店訂桌，要跟小禎等家人們圍爐。謝忻計劃過年出國，浩子吐槽「可是阿翔沒休那麼多天吧？」拿阿翔和謝忻先前的緋聞開玩笑，阿翔也立刻接話「我是休很多天，但過年我會帶全家回台南啦！」

民視年度吸金王包括胡瓜破5000萬、陳美鳳破2000萬、王瞳首度年收破千萬。陳美鳳被問到2019有沒有新年新希望？她說不斷有人提議要幫她規劃演唱會，但要求完美的她目前還是沒有想法，但卻希望可以有機會發行音樂作品，能有EP專輯收錄3至4首歌，今年對幕後工作人員也不手軟，紅包總數超過6位數一個都不會少，心意滿滿。她也坦言身邊有追求者，卻是「有婦之夫」，對方會關注她，並暗示要進一步，她當機立斷回絕，「我自己經歷過，要有同理心，不要自找麻煩」。

小天后王瞳跨界和艾成、何豪傑組「87樂團」甫剛發行新專輯《霸氣》，從《幸福來了》到《大時代》王瞳幾乎沒休息，兩部戲演了超過400集，人氣很旺，手上有4支代言商品，她心情激動說，「畢竟賺錢都是爸爸在管，希望房貸趕快還清，也希望可以換輛新車。」

王瞳從小觀念就是紅包都集中處理，她跟妹妹都養成習慣，拿到紅包全部交給媽媽保管，今年更有能力回饋家人，也包出六位數紅包感謝辛苦的幕後工作人員，謝謝大家對她的照顧。

1個月只有1萬的零用錢的王瞳，雖然已成小天后架勢，但添購行頭還是會精打細算，笑說日前去outlet買一雙原價7萬多的名牌鞋，趁打2折購入，興奮說賺到了，「因為聽到美鳳姊說要善待自己的腳，才覺得自己應該早一點善待自己的，特別感謝民視，也感謝自己的努力與堅持，讓自己有豐收幸福喜樂的1年」。

民視尾牙晚會由Gino、王建復、郭亞棠、佩芬（民視四季線上主持人）聯手主持，總經理王明玉表示，正在搭建中的民視影城將復刻台灣早期建築物、巴洛克、日式建築等風格，加上第三期的20層現代大樓總共近萬坪，未來將打造影視帝國。近百位藝人盛裝出席同樂，包括侯怡君、雷洪、方馨及《大時代》演員邱琦雯、小甜甜、余秉諺、Junior、馬俊麟等。

唐美雲喜上眉梢，原來文化部今（29日）公布第38屆行政院文化獎得主名單，唐美雲與作家李喬（本名李能棋）獲此殊榮。文化部長鄭麗君親自致電向兩位得獎人道賀，並表示兩位得獎人在文學創作及傳統藝術領域有傑出表現及卓越貢獻，預計將於5月9日舉行頒獎典禮。

(中時 )