美發展新型態進攻型水雷戰術 瀕海戰艦挑大樑

2019年01月30日 00:20 中時電子報 盧伯華

美國海軍正在積極推動一種針對水面與水下艦艇的全新戰術──進攻性水雷，同時準備一套應對水雷的複雜防禦戰術。目前這些水雷戰術與防禦演練，正由美海軍獨立號瀕海戰艦(USS Independent, LCS-2)積極進行。

據《權威戰士》(Warrior Maven)網站報導美國海軍遠征作戰部主任大衛．考夫曼(David Coffman)在最近的海軍協會研討會上說，美國海軍將制定一項水雷作戰計劃，包括進攻性水雷戰術。同時要求海軍作戰部長在接下來的90天內簽署此一計劃。

報導說，包括淺水和深水區的水雷作戰在全世界都迅速發展，其中包括很多美國的潛在對手。美國計劃利用自已的優勢運用進攻性水雷技術，同時也加強對抗敵人的水雷威脅。

美海軍領導人已經意識到，目前有大量技術先進的深水水雷不僅會應用於沿海地區，同時也會運用於廣闊的藍海開放區域。雖然海軍正在對水雷作戰計劃進行審查，但考夫曼表示，海軍的進攻和防禦性水雷戰術將依賴美國在海上的技術優勢。

報導說，這些先進海上技術將包括一些基本的能力如先進的聲納、靜音技術和能由潛艇發射的無人偵測裝置。而進攻性的水雷將包括更多先進技術，包括具有探測與隱形功能的武器，每種武器也有不同的技術要求。

而水雷不論是隱蔽性或非隱蔽性的，都是阻止敵方進入重要戰略位置的武器。這種新興海軍水雷戰術已經發展出多樣化的面貌，例如視頻導引的海底無人機炸彈、無人偵測裝置或傳感器，以及先進的空中掃雷技術。

美國海軍艦載MH-53E直升機進行掃雷任務演練。（圖／美國海軍）

報導表示，這一系列戰術應用，部份將由海軍的獨立號瀕海戰鬥艦的水雷對抗任務(MCM)進行，相關訓練將包括專門配置的MH-60直升機、可在甲板安裝的無人機掃雷裝置，以及用於探測海底水雷的深潛掃雷無人機。整合這些技術的MCM系統預計於2022年投入使用。

此外，海軍還開發了機載雷射探測系統(ALMDS)用以偵測水雷，它將使瀕海戰艦的作業範圍更加安全。研究人員也預備以人工智慧來加強雷射探測系統的功能，讓水雷對抗任務更加自動化。

報導指出，海軍現在可以使用聲納和視頻導引的水下導彈來攻擊和摧毀海底的敵方水雷，加強對潛艇和水面艦艇的保護，同時為海上作戰行動帶來新的作戰能力。

(中時電子報)