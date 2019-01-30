2019台灣燈會災害防救演習 出動維安特勤隊 直升機演練

2019年01月30日 07:16 中時 謝佳潾

屏縣府29日舉行台灣燈會防災應變演習，並出動維安特勤隊進行演練，效果相當震撼逼真。（謝佳潾攝）

屏縣府29日舉行台灣燈會防災應變演習，並出動維安特勤隊進行演練，效果相當震撼逼真。（謝佳潾攝）

屏縣府29日舉行台灣燈會防災應變演習，並出動維安特勤隊進行演練，效果相當震撼逼真。（謝佳潾攝）

2019台灣燈會將於2月19日在東港大鵬灣登場，屏縣府除將重點放在觀光、交通，災害防救也相當重視，29日特地召集消防、警察等相關局處單位500人進行災害防救演習，且還出動維安特勤隊、直升機等進行演練，效果不僅震撼又逼真。

屏縣府指出，有鑑於數年前八仙樂園塵爆意外造成大量傷病患緊急救援、松山火車站爆裂物攻擊事件、以及歷年燈會期間發生的大小事故，縣府此次承辦台灣燈會特別謹慎，針對各種可能發生的狀況都納入演練考量。

屏縣府說，演練項目包含不明毒化物緊急應變處置、爆裂物處理、火災爆炸、大量傷病患救護、走失協尋、失物招領、重大交通事故、暴力恐怖攻擊及遊湖船意外搶救等，因此動員的相關單位很多，除有警察局、衛生局、消防局及緊急醫療體系外，還有警政署維安特勤隊、內政部空勤總隊等，約有500人一同建構燈會期間的安全維護機制。

縣長潘孟安表示，燈會期間湧入的遊客預計超過800萬人次，因此一定要強化緊急應變能力，盼藉由橫跨陸、海、空的大型災害防救暨緊急應變演習，能預先防範並做好處置應變規畫，強化面對突發意外的應變處理能力。

潘孟安說，台灣燈會在屏東適逢30週年，規畫有大鵬灣燈區、東港小鎮燈區、屏東綵燈節燈區及勝利星村燈區，縣府團隊全力總動員，要把燈會活動辦的不同以往，融入更多在地元素，讓來訪的遊客更加認識好山好水好風光的屏東。

(中時 )