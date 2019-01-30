（更新）避重演吳音寧休市風波陳吉仲：今年不再連休3天

2019年01月30日 03:23 中時 游昇俯

農委會主委陳吉仲今（29）日晚間10點前往台北農產運銷公司第一果菜批發市場，視察春節前蔬果供應情形。去年北農因春節後連續休市3日兩次，造成蔬果供應壓縮，於開市後爆量造成價格崩跌，陳吉仲表示，今年與北市府配合，北農將不會再出現去年連續兩次休市3日的情況。

在視察一市之前，陳吉仲聽取北農簡報春節加強整備作業情形。陳吉仲表示，今年春節假期9天，感謝北農只休初一至初五，工作4天讓消費者能買到好的農產品；未來希望北農能在分級拍賣上更加把勁，農委會也將配合農產批發市場改建，協助建立冷鏈體系，提高蔬果供應品質。

台北市產發局副局長王三中則指出，北農總經理翁震炘對農產運銷駕輕就熟，應不會發生去年春節後開市蔬果崩盤的情況；此外，柯文哲市長關心蔬果食品安全，因北農有10萬蔬果供應人，也希望農委會協助推動實名制，有效掌握供應人，不要造成食安漏洞。

對此，翁震炘表示，去年北農因農曆初九連休3天，元宵再休3天，造成蔬果供應失調，但今年初九僅休1天，元宵休2天；2月11日初七開學，小朋友開始上課，團膳供應能調整好，讓產銷結構問題舒緩。

陳吉仲則表示，柯市長期待北農推實名制，與農糧署所要推的產銷履歷及有機、友善農業一致，要追溯農產品生產者，農委會會全力配合。他並指出，後天起北農蔬菜每天成交量將達3000噸，水果將達1100噸，總共達4千多噸，除夕前兩天將是交易量高峰，感謝北農已調整拍賣時間，讓中下游拍賣情形更順利。

陳吉仲說，台北批發市場平日進貨量約1500至2000噸，為因應春節需求，今日到貨量已提高到3000噸，春節供應應無虞。

(中時 )