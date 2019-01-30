女星自爆談戀愛鬼遮眼遇恐怖情人竟沒分手

柯雅馨（左）談分手經驗。（和展提供）

友善列印
中時
謝震武（左四）與來賓們。（和展提供）

久未露面的柯雅馨，近日在高點綜合台《震震有詞》節目中分享自己與「恐怖情人」交往經驗。

柯雅馨透露跟某任男友交往半年左右，當時男友常常會情緒不穩，突然罵三字經、摔東西，甚至捶打牆壁。有陣子工作不穩定影響情緒，限制柯雅馨不准出門，連跟女友人也不行，「有一天他來我租房子的地方，一進門聽到有男生聲音，不問任何原因就大摔客廳物品，還動手把那男生打一頓，最後我跟室友趕緊報警處理」。

她說，那男生其實是室友的弟弟，只是在客廳等姊姊一起出門吃飯，就這麼莫名其妙被打一頓。最誇張行徑甚至以死相逼，不准柯雅馨離開他，那段時間，柯雅馨常常被男友關在家不准出門，還因此得了自閉症，害怕接近人群。

柯雅馨即使面對這樣的恐怖情人，但仍交往3、4年才分手，主持人謝震武律師不可思議，問：「交往半年就出現問題，怎麼還敢繼續交往3、4年？」柯雅馨說自己談戀愛就鬼遮眼，甚至因為心軟一而再原諒對方，直到對方劈腿被她抓個正著，她才狠下心來斷絕聯繫。

經歷過幾任戀情，柯雅馨自稱目前是「感情絕緣體」，笑說要避免再度交往到恐怖情人，最好的方式就是單身。至於身邊有沒有追求者？「我真的沒有感覺到耶」，她說感情就交給老天爺，一切不強求，還是希望以事業為重。

去年卸掉網路節目製作人身份，柯雅馨前往日本拍攝旅遊節目，直到今年1月才回台灣，之後也計畫成立自己的頻道，節目內容希望用生活化的方式，教台灣人講日文。

(中時 )

陳美鳳透露2019將做這件新計劃圓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。