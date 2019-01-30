女星自爆談戀愛鬼遮眼遇恐怖情人竟沒分手

2019年01月30日 03:19 中時 洪秀瑛

謝震武（左四）與來賓們。（和展提供）

久未露面的柯雅馨，近日在高點綜合台《震震有詞》節目中分享自己與「恐怖情人」交往經驗。

柯雅馨透露跟某任男友交往半年左右，當時男友常常會情緒不穩，突然罵三字經、摔東西，甚至捶打牆壁。有陣子工作不穩定影響情緒，限制柯雅馨不准出門，連跟女友人也不行，「有一天他來我租房子的地方，一進門聽到有男生聲音，不問任何原因就大摔客廳物品，還動手把那男生打一頓，最後我跟室友趕緊報警處理」。

她說，那男生其實是室友的弟弟，只是在客廳等姊姊一起出門吃飯，就這麼莫名其妙被打一頓。最誇張行徑甚至以死相逼，不准柯雅馨離開他，那段時間，柯雅馨常常被男友關在家不准出門，還因此得了自閉症，害怕接近人群。

柯雅馨即使面對這樣的恐怖情人，但仍交往3、4年才分手，主持人謝震武律師不可思議，問：「交往半年就出現問題，怎麼還敢繼續交往3、4年？」柯雅馨說自己談戀愛就鬼遮眼，甚至因為心軟一而再原諒對方，直到對方劈腿被她抓個正著，她才狠下心來斷絕聯繫。

經歷過幾任戀情，柯雅馨自稱目前是「感情絕緣體」，笑說要避免再度交往到恐怖情人，最好的方式就是單身。至於身邊有沒有追求者？「我真的沒有感覺到耶」，她說感情就交給老天爺，一切不強求，還是希望以事業為重。

去年卸掉網路節目製作人身份，柯雅馨前往日本拍攝旅遊節目，直到今年1月才回台灣，之後也計畫成立自己的頻道，節目內容希望用生活化的方式，教台灣人講日文。

(中時 )