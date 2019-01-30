金豬送福好運到，華航、華信機票天天抽，台灣虎航將送出實體及數位桌遊

2019年01月30日 03:19 工商 張佩芬

虎將的走跳地圖。圖：台虎提供

中華航空喜迎新春，與子公司華信航空年節期間官網購票享超值優惠，歡慶金豬年推出「2019金豬送福好運到」，華航官網精選8大航點推出驚喜價，倫敦、雪梨、夏威夷、大阪、名古屋、峇里島、曼谷、香港等精選航點，最低未稅3,168元起，還可參加抽獎！另一子公司台灣虎航則將送出將送出實體及數位桌遊。

1月30日上午9點至2月10日23點期間於華航官網購買台灣地區出發之華航、華信航空國際線自營航班機票（嬰兒票不適用），並於2月10日23點前於活動網站完成登錄，即可參加「金豬送福好運到」抽獎活動，每日抽出幸運兒獲得亞洲區域線精選航點免費機票，除夕至初二加碼送長程線精選航點免費機票，還有限量500組機上免費Wi-Fi、A350彩繪模型機、華航冬戀摩天輪音樂鈴、華航機長熊等超過一百項獨家限量好禮讓旅客天天抽機票、天天兌大獎！

華航官網自1月30日至2月28日推出全航線機票促銷，更精選8大航點推出未稅驚喜價，直飛英國倫敦15,680起、雪梨15,190起，日本大阪、名古屋、曼谷、香港等熱門區域線7千有找，詳細活動辦法可上華航活動網站https：／／www.china-airlines-2019cny.com.tw查詢（1／30上線）。

台灣虎航則宣布將推出「虎將的走跳地圖」桌遊實體版，只送不賣。同時，也將於台灣虎航官方粉絲專頁www.facebook.com／TigerairTaiwan)推出虎將開箱影片，由虎將親自示範遊戲的進行方式，並將免費送出100份。

另在大年初一（2月5日）的所有航班上，台灣虎航將由虎寶虎妞抽出幸運的號碼，旅客可對應登機證上sequencenumber的個位數，只要符合抽出的幸運號碼，即可免費獲得「虎將的走跳地圖」1份，每航班預計送出18份，當日共計將免費送出近1,000份。

「虎將的走跳地圖」遊戲趣味多元，內有台灣虎航現有飛航各航點的設定情境，不只有當地著名標的物，有時亦結合玩家們之間的互動，另有「機會」及「命運」可獲得額外分數，每次以4位玩家為上限，分數最高者即為該回合的冠軍。「虎將的走跳地圖」也會推出網路版，虎迷們可至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)即可連結至遊戲頁面，隨時都可以參與有趣的「虎將的走跳地圖」網路版體驗。

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