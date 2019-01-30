週三暖洋洋快掃除！高溫28度 日夜溫差大 南部空品差

2019年01月30日 05:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（30日）針對桃園市、嘉義市、嘉義縣發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）

日夜溫差明顯 早出晚歸穿著保暖

快過年了，來看看近來天氣如何？今（30日）白天各地為多雲到晴，花東一帶有局部零星雨，民眾可把握機會年前大掃除、洗曬衣物。今天北部高溫26度、南部高溫28度，日夜溫差大，需記得保暖！氣象局今早針對桃園市、嘉義市、嘉義縣發布濃霧特報，另今天中南部空氣品質不佳，外出請注意。

今日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，西半部日夜溫差大，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；明晚起鋒面通過，東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日各地清晨及夜晚低溫15~18度，白天高溫25~28度，溫暖舒適，不過要注意日夜溫差。紫外線指數為中量至高量級，外出需記得防曬。

預估這波好天氣持續到明天，明晚晚開始東北風增強，週五白天會有降雨。天氣風險公司指出，9天春節連假，僅除夕夜有一波冷空氣南下，全台會轉為多雲到陰天氣，不過初二開始天氣又會回穩，民眾可安心出遊。

至於民眾關心的空氣品質，今日受高壓迴流影響，風速減弱，西半部地區位於背風面，擴散條件較差，中部、雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區位於下風處，較易累積污染物，局部地區短時間可能達紅色警示等級。北部、宜蘭及花東為「良好」等級，竹苗地區為「普通」等級。

(中時電子報)