春節陽明山賞花泡湯趣！廟宇祈平安、懷舊展憶美好年代

找來黑白電視機、留聲機、偉士牌機車等代表性文物，將飯店從裡到外以5、60年代復古風呈現「那個鳥年代」展。（陽明山天籟渡酒店提供）

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中時電子報
／整理報導

再過不久就是農曆春節了！今年豬年有9天假期，計畫好去哪度節呢？話說今年暖冬，很多花也提前開放，陽明山的櫻花屆時也會開一些！粉色浪漫、桃紅點點慶新春！上山健走後不妨也來泡湯，陽明山溫泉業者也在春節推出多種活動，金山財神廟五路財神求財轉運的同時，也能到渡假酒店泡湯、品嚐美味自助餐。此外也有懷舊展，從家具、插畫回憶5、60年代復古風。

「新年到、穿新衣、戴新帽、熱熱鬧鬧放鞭炮」守歲、放鞭炮是許多五、六年級生共同的回憶，尪仔標更是小男生展現威風神氣的一種象徵。為讓民眾重新走入時光機回到那個美好淳樸的年代，陽明山天籟渡酒店特地找來黑白電視機、留聲機、偉士牌機車等代表性文物，將飯店從裡到外以5、60年代復古風呈現。

復古天籟大飯店歡迎大家一起坐上時光機，一起重返二十歲美好時光。。（陽明山天籟渡酒店提供）

主辦單位並邀請金蝶獎得主、「那個鳥年代」作者黃聖文先生，在和風館藝文走廊展出「那些珠圓玉潤的鳥日子」特展，為了將書裡的美好精神延續，展覽期間凡購買「那個鳥年代」一書除贈送懷舊學生帽一頂外，賣書所得也將全數捐予基督教芥菜種會「苗兒助長計畫」，幫助弱勢孩童突破生命的限制，展開人生的無限可能。

「金豬頌春一日遊」好吃好玩最開心！（陽明山天籟渡酒店提供）

陽明山天籟渡假酒店為迎接金豬年到來，特別以「豬圓玉潤」為主題，推出春節限定一泊二食及一日遊活動，讓民眾走入時光機回到過去，只要準備5、60年代服裝即可免費拍攝懷舊家庭照一組，還可同樂大玩十八豆仔、尪仔標、跳房子、撿紅點等遊戲。此外，自助晚餐也邀請愛樂門樂團熱力演唱，並施放繽紛煙火為新年祈福討個好彩頭！

如果還沒安排好九天連假出遊行程，也可以選擇「諸事萬福一日遊」活動，遊客在安排至金山財神廟五路財神求財轉運的同時，也可到陽明山天籟渡假酒店泡湯、品嚐美味自助餐，走訪百年火山梯田秘境-高厝聚落，感受春臨大地的綠意感動。

(中時電子報)

陽明山天籟渡酒店

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