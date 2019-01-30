柯文哲視察漁市、果菜批發市場

友善列印
中時

農曆春節將至，台北市長柯文哲今凌晨視察萬大漁市、果菜批發市場，由於他2017年10月也曾到同樣地點，了解市場改建工程規畫，卻遭攤商嗆聲，今視察、向攤商拜早年，則一路平靜，甚至還有攤商遞上他去年選舉時的文宣品要柯簽名；至於北農去年曾在農曆春節、元宵休假太多天，導致菜價波動挨批，柯文哲今也表示，如果有過經驗，大部份不會再發生一樣狀況。

柯文哲今被問到，上次被嗆聲，此次來有沒有預先做心理建設？柯說，民主國家被嗆聲是常有的事，也司空見慣。不過，今天無論是漁市或果菜批發市場，大部份攤商認真做生意，或者熱情和柯文哲打招呼，說市長好、新年快樂，甚至還要求簽名或合照，一路過程都很平靜；柯也在致詞時承諾攤商，今年重要的事，就是年底改建工程開工。

媒體也問柯文哲，去年春節、初九與元宵節接連放假，導致菜價崩盤，今年是否會再發生類似狀況？但柯說，通常事先沒有準備才會，如果有過經驗，大部分都不會再發生。

另外也引發關注的是，柯文哲今早視察果菜批發市場，是首次和新上任的北農總經理翁震炘同台。柯說，他本人事前沒有跟翁見過面，但從學經歷看來他是專業人士，不用懷疑；柯還說，事先已經有跟農委會溝通過，個人開的條件，一個專業，一個是願意上議會備詢，農委會事先都有同意，言下之意，之後應不會再出現前總經理吳音寧任內拒絕赴議會備詢等爭議。

(中時 )

週三暖洋洋快掃除！高溫28度 日… 01／30三大報頭版要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。