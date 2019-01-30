柯文哲視察漁市、果菜批發市場

2019年01月30日 06:46 中時 張潼

農曆春節將至，台北市長柯文哲今凌晨視察萬大漁市、果菜批發市場，由於他2017年10月也曾到同樣地點，了解市場改建工程規畫，卻遭攤商嗆聲，今視察、向攤商拜早年，則一路平靜，甚至還有攤商遞上他去年選舉時的文宣品要柯簽名；至於北農去年曾在農曆春節、元宵休假太多天，導致菜價波動挨批，柯文哲今也表示，如果有過經驗，大部份不會再發生一樣狀況。

柯文哲今被問到，上次被嗆聲，此次來有沒有預先做心理建設？柯說，民主國家被嗆聲是常有的事，也司空見慣。不過，今天無論是漁市或果菜批發市場，大部份攤商認真做生意，或者熱情和柯文哲打招呼，說市長好、新年快樂，甚至還要求簽名或合照，一路過程都很平靜；柯也在致詞時承諾攤商，今年重要的事，就是年底改建工程開工。

媒體也問柯文哲，去年春節、初九與元宵節接連放假，導致菜價崩盤，今年是否會再發生類似狀況？但柯說，通常事先沒有準備才會，如果有過經驗，大部分都不會再發生。

另外也引發關注的是，柯文哲今早視察果菜批發市場，是首次和新上任的北農總經理翁震炘同台。柯說，他本人事前沒有跟翁見過面，但從學經歷看來他是專業人士，不用懷疑；柯還說，事先已經有跟農委會溝通過，個人開的條件，一個專業，一個是願意上議會備詢，農委會事先都有同意，言下之意，之後應不會再出現前總經理吳音寧任內拒絕赴議會備詢等爭議。

(中時 )