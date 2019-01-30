與韓先後訪美 柯P：美國會研究台政治變化

台北市長柯文哲(左)、高雄市長韓國瑜(右)。(圖/本報資料照)

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中時

台北市長柯文哲預計3月訪美，現傳出高雄市長韓國瑜4月或5月也會到哈佛大學演講。此舉是否代表兩人前後「赴美面試」？柯文哲今早表示，美國對新事物接受速度快，像台灣的政治變化，美國一定會有相當多人力、物力研究台灣政治。

媒體今問「柯流」與「韓流」有什麼共通點？柯文哲僅表示，這是一個很嚴肅跟很困難的學術題目，要花很長時間研究；但他也說，台灣從極端氣候進入極端政治，這種極端政治的形成跟他的運作模式，其實最近看一些數據還滿驚訝，大概現在整個網路移動已經壓縮到2個禮拜，也就是一個新的風暴形成只要2個禮拜，以前大部分都要花到快50天。

媒體追問，那麼韓流會很快消退嗎？柯文哲說，這在學術上要花很多時間研究；至於韓國瑜陣營的網路操作模式有沒有可效法的地方？他則認為，要先知其所以然，要先搞清楚模式，但坦白講到現在為止，陸陸續續在做分析，還看不是很懂。

至於兩人先後訪美，是否都是去「面試」，柯文哲說，美國本來就是當今世界上最強大的國家，而且美國對接受新事物的速度是最快，包括在學術上研究，像我們台灣的政治變化，美國一定會有相當多人力、物力研究台灣政治變化；韓國瑜對2020是否有想法？柯稱，應該問韓怎麼會問他，「老實講，我只是剛好去而已。」

(中時 )

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