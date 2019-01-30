01／30三大報頭版要聞

2019年01月30日 07:16 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

韓流越吹越旺！高雄市長韓國瑜首發過年紅包，原本印製20萬份，但全台各地搶著要，追印到30.5萬份仍供不應求，就連綠委也跟風討來發，做足選民服務力保連任。有民眾搶領韓流紅包，凌晨4時起摸黑排7小時也甘之如飴，網拍行情更飆百倍，政壇無出其右。

陸美新一輪貿易談判即將登場，美國政府卻在此時拋出重磅震撼彈！司法部和聯邦法院，28日以妨礙司法、竊取商業機密等共計23項刑事罪名，起訴華為、兩家子公司及上月在加拿大被捕並獲保釋的財務長孟晚舟。據加國媒體報導，加國司法已接獲美國引渡孟晚舟的正式要求。華為否認所有遭控罪名，陸外交部更表示，堅決捍衛陸企合法正當權益。

2019年影響世界經濟、全球化走向的陸美較量，以大陸副總理劉鶴剛抵達華盛頓，美國多個部門就大陣仗召開聯合記者會起訴華為的形式上演。美方攻勢凌厲，從貿易戰、科技戰到聯合盟友的法律戰不斷擴大戰場，大陸顯然也做了最好的準備，最壞的打算。兩大強權的較勁，正處於暴風雨來臨前的寧靜！台灣應該力求脫離暴風圈而不是主動配合美方發動的科技戰，傷害台灣企業的利益同時冒最後捲入漩渦不能自拔的風險。

保釋中的華為公司首席財務長孟晚舟預計加國當地時間星期二（29日）出庭應訊，出席法庭對可能修改保釋條件舉行庭審。

◎旺報

加大力度促消費，大陸10大部委聯手出擊。包括大陸國家發改委、工信部、財政部、交通運輸部等10部委29日聯合印發「促消費24條」，要求有關部門全力從多方面促進汽車消費、促進家電產品更新換代、推動消費升級以「形成強大的國內市場」。分析人士指出，此通知顯示，為了拉抬逐漸放緩的經濟增速，大陸官方正加大促進消費的政策力度，希望透過消費釋放穩增長的動力。

除了鼓勵汽車消費外，大陸10部委推出的「促消費24條」另一個亮點，就是要擴大對家電產品消費的補貼政策。根據大陸國家發改委預估，一旦該項政策在大陸全面推廣，2019年至2021年之間，預計將拉動消費達7000億元（人民幣，下同），約3兆2060億台幣。

今年大陸新一線城市積極奪取消費中心的地位。近日，多地召開的兩會政府工作報告上，西安、重慶、成都、南京、廈門等二線城市均提到國際消費中心城市建設，以消費升級、消費便利化做為主要發展方向。很多城市將發展旅遊經濟及新零售、引進知名消費品牌、升級商圈等。

面對陸、俄、朝飛彈實力持續增強，美國擬於2025年在日本部署「國土防衛雷達」（homeland defense rradar，HDR），藉以防禦包括高超音速武器在內的新銳飛彈威脅。

◎工商時報

國內外利空夾擊，台股萬點行情曇花一現，29日指數收中黑，跌回9,931點，30日金狗年封關，在基本面有法說利空不跌、技術面落後補漲、籌碼面官股謢盤、以及歷史面封關上漲機率近9成等四大靠山力挺下，力拚日、周、月線同步收紅，用三喜臨門，喜迎金豬開紅盤。

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）大砍2019年會計年度第四季財測，由原本預估的27億美元下修至22億美元，季減率擴大到逾3成，NVIDIA總裁暨執行長黃仁勳（上圖，路透）更直指第四季面臨的動盪超乎尋常且令人失望。法人認為上半年NVIDIA都面臨庫存去化壓力，包括台積電、日月光投控、京元電等供應鏈接單恐難成長。

中華電董事會29日通過，將以不超過45億元投資純網銀國家隊「將來銀行」，中華電信董事長鄭優表示，股東結構已經敲定，農曆年前就會正式送件申請。

行政院主計總處日前發布失業報告指出，這一波不景氣目前尚未波及勞動市場，就業人數繼續增加，失業率繼續下滑，2018年12月失業率更降至18年同月最低，僅3.66％，就業情勢依舊穩定。

(中時電子報)