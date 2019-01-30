罕病讓他每天都像在溺水 沒人拉一把

吳永勝罹患罕見疾病，眼神中藏有無盡落寞，不知誰能拉他一把。（楊漢聲攝）

友善列印
中時
最大願望就是身體能康復重返工作岡位。（楊漢聲攝）

能想像連呼吸都困難的過日子嗎？台東市民吳永勝罹患罕病「肺泡蛋白性沉著症」，呼吸困難、無法工作，和相依為命的老母淪為低收入戶。沒錢「洗肺」治療，甚至連製氧呼吸機都租不起，每天過著溺水般的日子，生命如走鋼索，不知誰能拉一把。

「講沒幾句話，就喘起氣來；我現在的人生，沒有選擇。」才30多歲的吳永勝，虛弱憔悴又滄桑，完全嗅不到年輕人的活力和氣息。

原本擔任聯結車駕駛的他，有著正常的職業和收入，雖沒大富大貴，但與60多歲的媽媽過著平實生活，母子情深。1年多前的某天，吳永勝突然高燒不退，輾轉就醫無效；直到住院檢查出罹患了沒藥醫的罕見疾病「肺泡蛋白性沉著症」，青天霹靂惡耗，讓他從此墜入人生深淵。

失去工作，頓失經濟收入，沒錢進行治療，生不如死。吳永勝形容「肺泡蛋白性沉著症」症狀，是身體上吸不到空氣，精神上也如溺水，猶如死神正在召喚。

吳永勝表示，全省能「洗肺」的醫院只有台北及高雄，由於是罕見疾病，1次費用高達5萬至6萬元，無力負擔。醫師囑咐每3個月要回診一次，但他已經1年沒回診了，卻也韌性的存活著，唯今晚睡下，不知能否見到明天的太陽。

失業後的吳永勝母子，靠著低收入和老人津貼每月總計6000元度日；但扣除3000元房租，僅剩3000元可供使用，「根本不敢到醫院治療。」

吳永勝說，原本靠著開聯結車積攢下來的存款，以1個月3000元租用一台製氧呼吸機在家使用，當快沒氣時，就趕緊吸一口，「吸到空氣的感覺，賽神仙啊！」提醒健康的人，要珍惜生命！

坐吃山空，1年多來，存款用磬，製氧呼吸機也租不起了，呼吸不到空氣，他只能一直忍一直忍，忍到受不了了，再送醫急診，獲喘一口氣。

「人嘛！靠的就是那麼一口氣；一旦一口氣上不來，也就走了。」吳永勝幾乎絕望的說，若非為了老母親，根本沒有活下去的勇氣和力量；「現在是過1天，就是賺1天」，天天難過，天天過，樂觀的他仍殷切期盼有人能拉一把，給他一條活路走。

農曆春節將至，家家戶戶忙著辦年貨過好年；家徒四壁的吳家，卻是一片冷冷清清，「連吃頓豐盛的團圓飯，都是奢侈啊！」吳永勝只有一個小小的願望，希望身體能「自行恢復」，早日重拾駕駛職業，靠著己力奉養老母，讓母親能安享晚年，不用再跟著他受苦。

(中時 )

01／30三大報頭版要聞 桌遊閱讀更有趣！「優良讀物主題…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。