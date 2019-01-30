罕病讓他每天都像在溺水 沒人拉一把

2019年01月30日 08:01 中時 楊漢聲

最大願望就是身體能康復重返工作岡位。（楊漢聲攝）

能想像連呼吸都困難的過日子嗎？台東市民吳永勝罹患罕病「肺泡蛋白性沉著症」，呼吸困難、無法工作，和相依為命的老母淪為低收入戶。沒錢「洗肺」治療，甚至連製氧呼吸機都租不起，每天過著溺水般的日子，生命如走鋼索，不知誰能拉一把。

「講沒幾句話，就喘起氣來；我現在的人生，沒有選擇。」才30多歲的吳永勝，虛弱憔悴又滄桑，完全嗅不到年輕人的活力和氣息。

原本擔任聯結車駕駛的他，有著正常的職業和收入，雖沒大富大貴，但與60多歲的媽媽過著平實生活，母子情深。1年多前的某天，吳永勝突然高燒不退，輾轉就醫無效；直到住院檢查出罹患了沒藥醫的罕見疾病「肺泡蛋白性沉著症」，青天霹靂惡耗，讓他從此墜入人生深淵。

失去工作，頓失經濟收入，沒錢進行治療，生不如死。吳永勝形容「肺泡蛋白性沉著症」症狀，是身體上吸不到空氣，精神上也如溺水，猶如死神正在召喚。

吳永勝表示，全省能「洗肺」的醫院只有台北及高雄，由於是罕見疾病，1次費用高達5萬至6萬元，無力負擔。醫師囑咐每3個月要回診一次，但他已經1年沒回診了，卻也韌性的存活著，唯今晚睡下，不知能否見到明天的太陽。

失業後的吳永勝母子，靠著低收入和老人津貼每月總計6000元度日；但扣除3000元房租，僅剩3000元可供使用，「根本不敢到醫院治療。」

吳永勝說，原本靠著開聯結車積攢下來的存款，以1個月3000元租用一台製氧呼吸機在家使用，當快沒氣時，就趕緊吸一口，「吸到空氣的感覺，賽神仙啊！」提醒健康的人，要珍惜生命！

坐吃山空，1年多來，存款用磬，製氧呼吸機也租不起了，呼吸不到空氣，他只能一直忍一直忍，忍到受不了了，再送醫急診，獲喘一口氣。

「人嘛！靠的就是那麼一口氣；一旦一口氣上不來，也就走了。」吳永勝幾乎絕望的說，若非為了老母親，根本沒有活下去的勇氣和力量；「現在是過1天，就是賺1天」，天天難過，天天過，樂觀的他仍殷切期盼有人能拉一把，給他一條活路走。

農曆春節將至，家家戶戶忙著辦年貨過好年；家徒四壁的吳家，卻是一片冷冷清清，「連吃頓豐盛的團圓飯，都是奢侈啊！」吳永勝只有一個小小的願望，希望身體能「自行恢復」，早日重拾駕駛職業，靠著己力奉養老母，讓母親能安享晚年，不用再跟著他受苦。

(中時 )