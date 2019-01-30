空中性騷擾！機師拉空姐進廁所 「想咬一口」代價慘

2019年01月30日 07:56 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

國內某知名航空空姐指控，張姓機師在前年從泰國曼谷飛往台北班機上，強行拉她到廁所，張男跟魏姓客艙經理聊天，還稱受害空姐很可愛「想咬一口」，讓空姐崩潰提告求償50萬。台北地院判張男賠償空姐10萬元。

據蘋果報導，空姐指控，2017年張男搭乘泰國曼谷飛往台北班機，她進行客艙檢查時被張男糾纏，張男不斷問空姐是否是泰國籍組員，還稱空姐姿色美麗「國色天香」，讓空姐錯愕不已，急忙離開時卻被張男一手抓住，企圖拉進廁所。空姐說，張男對她竊笑，指著她的右眼下方說「妳這裡有一個小黑點。」

空姐噩夢還沒就此結束，她說班機起飛後，張男與魏姓客艙經理聊天時，故意在她面前提到「這個妹妹很可愛、很sexy！讓人想咬一口。」，魏男跟著附和「每次飛遇到她，我也會過敏。」，讓空姐怒不可遏質問魏男，讓魏男噤聲不語。

未料班機落地後，張男又對空姐說：「妳這個小妖精挺厲害的嘛，把你們客艙經理也搞得心癢癢的。」空姐頓時覺得被羞辱，回家後罹患創傷症候群，向公司提出申訴，公司調查後對張男記一支小過。

而事後張男沒跟空姐道歉，空姐再提告並求償50萬元。張男辯稱，他沒有對空姐講性騷擾話語，他只是提醒空姐眼妝沒擦好，要到廁所照鏡子，沒有強行拉對方進廁所。然而同班機陳姓空服員、班機機長及副機長證稱，張男有試圖將空姐拉進廁所，導致空姐情緒激動。台北地院法官認為，張男行為已經冒犯到空姐，航空公司內部調查也顯示張男舉止已成立性騷擾，審酌後判張男賠償空姐10萬元。可上訴。

(中時電子報)