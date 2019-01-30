「韓流」背後藏隱憂？潘恒旭8字曝韓國瑜弱點

2019年01月30日 08:11 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

在九合一選舉掀起「韓流」，並成功將高雄綠地變藍天的高雄市長韓國瑜，選後仍持續發燒！韓流的幕後推手，現任高雄市觀光局局長潘恒旭指出，韓國瑜是大家一輩子都學不來的，但他也點出，韓的弱點就是「太容易答應人家了」。

韓國瑜在去年底選舉，以非典型國民黨政治人物之姿扳倒擁有執政優勢的陳其邁，韓獲得89萬2545票，與陳其邁拿下的74萬2239票相差超過15萬票，讓高雄再現久違的藍天。當時韓帶來的「韓流」席捲全台，不僅造勢晚會場場爆滿外，連其他縣市的政治人物都相爭邀約韓國瑜站台。

據中評社報導，對於近日許多政治人物學習當政治網紅，潘恒旭直言，大家與其學習韓國瑜，倒不如自創招式，因為韓國瑜是大家一輩子都學不來的。他說韓個人本身條件就好，且背後的團隊懂得生活所需的林林總總，是一群跟著台灣24小時脈動呼吸的團隊。潘說與其把韓國瑜定位成網紅，不如把他定位成台灣紅，他說團隊與韓國瑜非常用心去吸收「接地氣」的資訊。他強調，韓國瑜並沒有把網路當成工具，而是把網路當作資訊，當成是吸收新知的一部分環節。

至於韓國瑜的弱點，潘恒旭認為是「太容易答應人家了」。他說韓通常很難去拒絕別人，因此在選舉時，只要有人來敲行程拜託，韓真的是盡可能去的，把自己當成蠟燭般燃燒。

(中時電子報)