桌遊閱讀更有趣！「優良讀物主題館」在台北國際書展

台北國際書展是愛書人每年必來朝聖的出版盛會。（圖取自「台北旅遊網」官網）

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中時電子報
／整理報導

豬年到，讀好書拓展知識！用桌遊來閱讀更有趣！大小朋友絕不能錯過的「優良讀物主題館」，又要在台北國際書展世貿三館G246展位與大家見面囉！第40次文化部「中小學生讀物選介」獲選書籍，八大類551種一次完整呈現！除了近百家出版社的獲選書籍一站購足，更特別推出13場活動，並配合「開學趣書展」系列活動規劃闖關遊戲，精采好玩，期待大、小讀者前來同樂。

「優良讀物主題館」共計展售圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類等獲選讀物，雜誌類提供代訂服務。獲選好書由專業的評審委員評選後，推薦給全國的中小學生們，廣受學生、家長和老師的關注與喜愛。

今年展位活動策劃以獲選必讀之星及台灣原創的好書為主，為大小朋友準備不一樣的閱讀體驗。2月13日至17日連續5天，每天至少舉辦2場活動，有說故事、戲劇及唱跳遊戲，邀請生動活潑的故事老師導讀獲選好書，包括《我的火星探險》、《大章魚艾米爾》、《動物園有小偷》、《嗷嗚！嗷嗚！》、《我家的冰箱在海邊》、《搭便車》、《九色鹿》、《大象亮亮》、《超神奇雨傘鋪》、《大藝術家巴布》、《伊布奶奶的神奇豆子》等，免費參加。

其中2月15日與16日晚上7:30並有由書籍概念開發的「寄生之廟桌遊試玩會」，以桌遊為媒介，帶領讀者一邊玩，一邊認識好書，採預約報名。

(中時電子報)

「寄生之廟桌遊試玩會」
罕病讓他每天都像在溺水 沒人拉… 永福樓關門關掉了什麼？胡幼偉嘆…

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