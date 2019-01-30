台南立委補選成「韓邁延長賽」？網讚：矛盾大對決

2019年01月30日 08:47 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

台北、台中立委補選甫結束，藍綠戰成平手，緊接而來的四席立委補選更讓兩黨不敢大意，台南市立委補選方面，國民黨台南立委參選人謝龍介透露，年後將找韓國瑜站台合體，想用韓流效應助長聲勢，而對手郭國文也不甘示弱，找來政院副院長陳其邁同拍賀歲短片，強調「不畏韓流」，有網友就認為，這場補選形同「韓邁延長賽」。

陳其邁日前帶補選台南立委的郭國文赴立法院議場前拍賀歲短片。兩人拍片先定調不懼「韓流」，實因對手謝龍介已找來韓國瑜站台，幫忙拉抬聲勢，但巧合的是兩人的太太，都叫「李佳芬」，也有機會合體掃街。

謝龍介稱「昨天打電話說要李佳芬來，然後我家的李佳芬(謝妻)，就會陪李佳芬(韓妻)到市場掃街，要攻堅綠選區是很困難，但有韓流助陣，我們有信心」。

據了解，韓國瑜是個重感情、重義氣的人，他也更懂得感恩，高雄選戰期間韓國瑜曾受過謝龍介幫忙，韓國瑜指出，「我一定要去看，人跟人是感情的動物，我們選舉謝龍介這麼熱心來幫忙，當然我一定會去。」而距離3月16號投票日，還有超過一個半月，藍營借韓國瑜外溢效應，綠營搬出昔日對手陳其邁，也讓台南立委補選，形同「韓、邁延長賽」。

網友對此紛紛表示看法，「韓國瑜的矛蓄勢待發，準備鑽破邁的銅牆鐵壁(？)」、「盾大對決！邁：我的銅強鐵壁任何人都無法鑽破！」、「韓矛VS邁壁」、「龍介仙補選這區範圍超大，從海邊到山上，超扯」、「邁導的54088一定要出場，這樣才夠力」。

(中時電子報)