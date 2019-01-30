當代館鬼影幢幢？ 「烏鬼」 展探東南亞鬼魅傳說

2019年01月30日 08:31 新華社 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

豬年春節9天假期何處去？來當代館看展趣！當代館帶來很「重口胃」的開春首展【烏鬼】，特邀新加坡策展人黃漢沖、黃香凝跨國策展，引介來自東南亞及台灣藝術家同台展出，藉由台灣與東南亞地區的鬼魅傳說，探討傳說背後的歷史、種族、殖民與殺戳等議題。本展為今年本館規模最大、聚焦於東南亞的當代藝術展覽，一系列精彩作品將自1月26日至4月14日開放展出。

希巨蘇飛《SaLaw帶走的人》。（當代館提供）

台灣許多地方都有以「烏鬼」為名的地點，如台南有「烏鬼井」、「烏鬼渡」、「烏鬼埕」「烏鬼橋」、「烏鬼厝」、高雄有「烏鬼埔」、屏東小琉球則有「烏鬼洞」。「烏鬼」一詞指的其實是3、400年前被西班牙人、荷蘭人等歐洲殖民者從東南亞帶來台灣當奴隸和傭兵的「黑奴」，而這些以烏鬼命名的地點，據傳都是當年囚禁與埋葬黑奴，或是被棄的黑奴躲藏居住的地方。

安妮沙末《公主7 (披著黃絲巾的第7位公主) 》。（當代館提供）

「烏鬼」這鬼魅般的名詞常於民間傳說中流傳，除了在16、17世紀時期被指稱為東南亞區域的原住民及奴工等，也成為對外來者、蠻夷等非我族類的代名詞。此類傳說的穿鑿附會反應出東南亞近代史中西方殖民文化的侵略，以及國家獨立體制的動盪下，人們對未來無法預知的徬徨不安，展現自我調節的心理狀態。

賈賈凱．斯里布特《更衣室》。（當代館提供）

對於這次詭譎奇幻的展覽主題，策展人黃漢沖表示，這個展覽之中的魑魅魍魎，除了偽神祇、食人虎，也包含了時代的他者，如外來者、移民、異教徒、酷兒、甚至是不可見與失能的被統治者。透過藝術家的視角，重新自我探詢在東南亞版圖上，充滿焦慮不安的歷史闇影，深入種族、異教徒、政治、殖民、歷史等相關議題，在展場中並陳與對話，拼湊出各國面對的課題與藝術現況，重新理解我們所不知道的東南亞面貌。

(新華社)