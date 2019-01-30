影》慎入! 少年玩煙火炸斷手掌 血肉四散螞蟻圍繞啃食

2019年01月30日 09:10 中時 楊漢聲 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

慎入! 少年玩煙火炸斷手掌 血肉四散螞蟻圍繞啃食（中天新聞）

寒假開始，台東29日深夜卻發生1名未成年少年玩高空煙火炸斷自己右手掌的恐怖事件，男子疑似手持煙火施放，煙火卻不慎爆炸，手掌遭炸裂，血肉四散，噴飛到30公尺地上，經救護人員緊急送醫，幸無生命危險。

台東縣卑南鄉知本溫泉新橋，29日深夜突然傳來一聲巨響，1名未成年林姓少年自與友人相約到橋邊施放煙火，疑似自行拆解高空煙火，手持施放發生意外，友人見巨響後少年倒地，嚇得急忙報警。

林姓少年血肉噴飛至地上。（楊漢聲翻攝）

救護人員到場後立即將倒地少年送醫，警方則留在現場尋找林姓少年手掌血肉，但由於現場十分昏暗，缺乏照明，員警只能在橋頭來回巡找，直到發現大攤血跡，並沿著血跡方向尋找，才赫然發現四散的少年手掌碎骨和血肉，一旁還有大量螞蟻圍繞，怵目驚心。

警方在現場拉起封鎖線。（楊漢聲翻攝）

林姓少年家屬表示，少年疑似將多發型的煙火拆解，然後自己拿著手持發射，煙火不知何緣故突然在手中炸開，少年才會慘遭波及，因此被炸傷。

地上滿是血跡。（楊漢聲翻攝）

具警方了解，林姓少年與友人相約到橋邊施放煙火，友人正到橋邊準備停車時，林姓少年早一步先到橋頭施放，他卻突然聽見一聲轟然巨響，回頭只見林姓少年倒地，煙火還朝著肚子處噴出大量火花，友人趕緊用衣物包裹林姓少年受傷的右手後報警求救。

台東分局偵查隊長許進坤表示，初步研判是少年自行施放煙火導致受傷，排除他人所為，至於是哪種煙火竟會讓少年傷勢如此嚴重，仍要深入進行調查。

(中時 )