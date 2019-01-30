永福樓關門關掉了什麼？胡幼偉嘆揪真兇

2019年01月30日 09:13 中時電子報 戴安瑋

著名江浙菜老店永福樓確定於2月底結束營業，文化大學新聞系主任胡幼偉說，如果飲食也是一種文化，永福樓的離開，應該是一種文化上的損失，而不只是一家餐館的難以為繼。

他並說，江浙菜曾是外省人聚餐第一選擇，外省第二代的溫馨記憶，永福樓典藏了兩代人的共同記憶，但台北的飲食文化，早已是百家爭鳴，充滿異國風情，特別是40歲以下的年輕人，根本沒有吃江浙菜的文化取向，江浙餐館的落寞，似乎是難逃的命運。

胡幼偉並點出另一讓永福樓歇業原因，他說，即使不漲房租，或沒有年金改革，也很難想像，像永福樓這樣的傳統江浙餐館，能永續經營下去。

以下是胡幼偉在臉書上發文內容:

如果飲食也是一種文化，永福樓的離開，應該是一種文化上的損失，而不只是一家餐館的難以為繼。

江浙菜，在台北的飲食圈，曾經盛極一時，外省人聚餐，江浙餐廳，往往是第一選擇，剩下的，是依照主人主觀的評判，在那幾家裡，擇善固執地每次都選某一家而已。吃到後來，跟老闆、服務生都彷彿成了朋友，請一桌，老闆送一兩道菜，是交情的基本見證。

他表示，高官巨賈請客，倒不一定會去永福樓這種餐廳。以前的來來，現在的喜來登酒店，恐怕才更夠排場。所以，像永福樓這樣的餐館，中產或中上階層的客人，才是主流。外省人避紅禍而來台，多半有飄零異鄉的悲情，於是，大家在台北生根落地、成家立業後，便喜歡找個名目，和家人、朋友聚在一起相互取暖，選家吃得順口的江浙菜館，輪流做東，高談闊論、酒足飯飽，賓主盡歡。

他指出，老字號的江浙餐廳，四、五年級的外省第二代，多半從青少年期開始，就常在永福樓這樣的餐廳吃飯了。以前，跟著大人來吃，後來，進入中年，跟朋友們來此聚餐。所以，永福樓裡，至少典藏了兩代人的共同記憶！

現在，大家早已沒有省籍觀念；台北的飲食文化，也早已是百家爭鳴，充滿異國風情。特別是四十歲以下的年輕人，根本沒有吃江浙菜的文化取向，江浙餐館的落寞，似乎是難逃的命運。即使不漲房租，或沒有年金改革，也很難想像，像永福樓這樣的傳統江浙餐館，能永續經營下去。

然而，對我這樣的外省第二代而言，江浙餐廳，不只是吃飯的地方，而永遠是從小到大的溫馨記憶。在那裡，我們除了享受美食，也浸潤在親族和樂的氛圍中，那些包廂裡，有太多關於我們長輩，和我們自己成長經歷的甜美懷想與思念！

(中時電子報)