獨家》瓦城新品牌YABIKITCHEN開賣菜菜下飯道道香

2019年01月30日 09:12 工商 姚舜

〈YABIKITCHEN〉的〈越香咖啡排骨〉，油光汪汪的醬汁中加了咖啡，且還灑了椰子片增加口感，柔嫩的排骨吃在嘴裡甘甜中帶著些微苦味，非常有特色。（圖／姚舜）

〈超濃郁咖哩燒雞〉菜如其名，咖哩醬汁濃香下飯，雞腿切塊烤到表面金黃再用咖哩醬燉煮，非常入味。（圖／姚舜）

連鎖餐飲集團中的「超級績優生」瓦城泰統餐飲集團再創全新餐飲品牌〈YABIKITCHEN〉南洋菜系餐廳，這是瓦城泰統集團自主研發的第7個餐飲品牌，也是國內第一個跨國界將泰國、新加坡、馬來西亞、印尼與印度風味菜餚兼容共匯於菜單中的餐飲品牌，開在微風南山2F的YABIKITCHEN全球首店並已開始試營運，且生意火火紅紅，為日後繼續連鎖踏出成功第一步。

〈YABIKITCHEN〉的〈星洲肉骨茶豬骨煲湯〉，乳白湯頭白胡椒與蒜香濃郁，且湯內除排骨外並加了彈脆的豬肚和腐皮，口感富層次。（圖／姚舜）

形似Pizza的〈YABI拉餅〉，是具南洋風味的創意餅食，餡料有手工泰北香腸、會「牽絲」的起司、牛肉末和洋蔥。（圖／姚舜）

〈YABI南洋椰漿包〉堪稱是「椰香流沙包」，外層灑了椰絲，裡餡則是香濃的椰漿。（圖／姚舜）

〈YABI南洋椰漿包〉內餡除有香濃綿滑的椰漿，並又加了椰果增加口感。（圖／姚舜）

〈噴香酥炸檸檬魚〉的提味醬汁酸甜辛香辣交織，吃食時可以魚肉夾著紫洋蔥和薄荷葉一起入口，更有風味。（圖／姚舜）

發音容易且好記的YABI，其實是Yummy!AsianBestInspiration的縮寫，瓦城泰統集團以「震撼靈魂的亞洲旅行風味」這句話為品牌自我期許。從實質消費利益面來看，其實就是食客「可以口舌繞著亞洲享受經典美味」。而南洋美味近年所以愈來愈夯，關鍵就在：開胃、下飯。瓦城泰統餐飲集團為全台發展最成功的東方爐炒連鎖餐飲體系，如今切入南洋菜系市場依舊駕輕就熟，YABIKITCHEN菜單上羅列的菜色也菜菜下飯、道道香。

〈超級楊枝甘露〉較傳統多附了一球香草冰淇淋，味道更香濃且口感更稠。（圖／姚舜）

〈檳城香炒粿條〉是星馬人氣StreetFood，〈YABIKITCHEN〉廚師將之炒得乾鬆爽滑且入味。（圖／姚舜）

氣泡茶正在流行，〈YABIKITCHE〉的飲料單上亦提供〈烏龍氣泡飲〉，上桌時杯子內並附「烏龍茶冰磚」，形色很搶眼。（圖／姚舜）

香茅、檸檬、咖哩、薑黃、椰漿、椰奶、魚露、蝦醬、森巴醬、羅旺子醬…，是星馬泰與印尼與印度料理予人一般印象。而東南亞各國飲食各有特色，卻也可以歸納整理出一些「共通特色」：大量使用不同辛香料人菜，菜餚風味濃郁且層次豐富，鹹中帶甜、甜中帶酸、酸中又帶微微辛香辣。另外，這些國家飲食的另一個共同點是：都以米飯為主食。

瓦城泰統集團以泰菜起家，廚藝團隊對「如何凸顯辛香料特質」且「符合國人的脾腹口味」，早已瞭若指掌且拿捏精準。只是東南亞國家何其多，各國又有地方菜系，不可能一次呈現在菜單中，所以YABIKITCHEN挑出各國代表性菜餚或被各國食饕吃貨公認的「必嘗美食」，舖陳設計菜單，在「南洋」主題下，客人可以嘗到多國美味料理。

〈重磅黑白胡椒蝦〉的賦味醬汁是將黑、白胡椒磨碎後調製，散發多層次胡椒香，且蝦子炸到酥脆，可帶殼入口。（圖／姚舜）

〈香酥咖哩芋角〉兼容了印度「咖哩餃」和港式「蜂巢芋頭酥」特色，預料將是〈YABIKITCHEN〉熱賣商品。（圖／姚舜）

YABIKITCHEN的菜單不似「國別」分類，而是依：開胃菜、海鮮、牛肉、豬肉、主食、蔬菜湯品，以及甜點與飲料分類，菜餚命名淺顯易懂，有些並附上照片。同時，餐廳並以TastingMenu概念設計了2人至6人不等的菜單，是一友善且方便的服務。

YABIKITCHEN的〈薑黃飯〉，融合南印度「檸檬飯」作法，搭配各種南洋菜餚都很對味。（圖／姚舜）

〈YABIKITCHEN〉的每張餐桌上都有一瓶用檸檬汁、香茅和辣椒調製的醬汁，客人用餐時可按個人口味淋在菜餚上。（圖／姚舜）

開在微風南山2F的〈YABIKITCHEN〉，裝潢設計時尚現代且空間挑高、採光明亮，用餐氛圍輕鬆自在。（圖／姚舜）

隨著新住民增加，台灣南洋餐廳與南洋小吃店也愈開愈多，如今瓦城集團切入南洋菜系市場，除食材用料與作功呈盤皆講究，更有一些坊間其它南洋菜餐廳嘗不到的菜色，這些獨家菜餚也成為YABIKITCHEN獨家賣點與亮點。

例如以咖啡製醬賦味並以椰子片添香的〈越香咖啡排骨〉，以黑、白兩種胡椒強化胡椒香氣與層次的〈重磅黑白胡椒蝦〉，堪稱「椰漿流沙包」的〈YABI南洋椰漿包〉，以及兼容印度咖哩餃和港點蜂巢芋頭酥的〈香酥咖哩芋角〉等，都是其它餐廳沒有的美味。

以「加值」法讓客人味覺體驗升級，也是YABIKITCHEN較其他餐廳更具CP值。例如，同樣是〈星洲肉骨茶〉，YABI在湯內就加了豬肚和腐皮增加口感，名為〈馬來好風光〉的森巴醬炒空心菜，則另外加了大量櫻花蝦添香。而〈超級楊枝甘露〉具除有芒果、柚子與西米露外，並多附一球香草冰淇淋，所以吃起來口感更綿稠香滑。另外，形似個小Pizza的〈YABI拉餅〉，也是別家餐廳嘗不到的創意餅食。

瓦城泰統餐飲集團為推出全新南洋菜系餐飲品牌，實已醞釀多時，如今終於問世亮相且首店開在信義區微風南山，雖是啼聲初試，卻也展露有備而來的氣勢。「下飯」，正是YABIKITCHEN的最大賣點，畢竟，東方菜式的菜餚若不下飯，就沒有「吃飯」的感覺，是吧！

(工商 )

〈YABIKITCHEN〉的吧台結合半開放式廚房設計。（圖／姚舜）

〈YABIKITCHEN〉的設計以明黃色與淺色木紋為主調，中間花草增添綠意。（圖／姚舜）

〈YABIKITCHEN〉的臨窗座位區可以捕捉到信義區行道樹的盎然綠意。（圖／姚舜）