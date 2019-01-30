韓國瑜將赴哈佛演講 網：一個市長勝過所有總統！

2019年01月30日 09:04 中時電子報 王子瑄

高雄市長韓國瑜昨(29)受《美國之音》專訪透露，將於4或5月赴美國哈佛大學演講。哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明，也已證實這項消息。韓將成為台灣史上，第一位赴哈佛演講市長。也讓網友驚呼：「一個市長勝過所有總統！」

《美國之音》中文網報導，台灣目前人氣最旺、話題最多的就屬高雄市長韓國瑜。韓也宣布，規畫以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講；屆時也會與僑界見面，並有相關約訪、演說。韓表示，初步規畫這趟美國之行約5至7天，包含東岸與西岸。宋怡明今(30)也已證實這項消息，並表示非常期待韓的演講！

韓國瑜說：「我自己本人也是預計在四月到五月，外面都還不知道，可能去波士頓，做一場演講。邀請的單位目前就是哈佛大學費正清學院，這五位教授已經面對面，跟我當面提出邀請。那後面的細節、行程呢，會繼續安排。」

至於邀請形式？韓國瑜指出，是在五位教授來高雄時，聯合面對面邀請他。因為他們對自己感到好奇──「他們好奇的是一樣，這個小子突然竄起來了，他的路線想法到底怎麼樣，他們來做個調查了解，所以我跟他們都聊得非常愉快。」

其實，早在去年美方便已有意邀請韓國瑜演講。國民黨團總召江啟臣去年12月在美國參加座談會時表示，美國智庫很希望邀請韓國瑜訪美，但時值韓剛上任，行程繁忙，故尚無機會。

韓國瑜雖非台灣赴哈佛演講第一人，卻是市長級第一人。過去有前總統馬英九、蔡英文、金溥聰(代表馬英九演說台灣兩岸政策方針)，皆為總統級、總統候選人級或總統代表級。韓以新科市長之姿演講哈佛，著實特例。

對此，網友留言踴躍，有人驚呼：「一個市長勝過所有總統！」也有網友表示：「台灣之光」、「順便幫高雄行銷！太棒了」、「有才華，有內涵的人，是不會被埋沒的」、「厲害了，我的哥！」

(中時電子報)