拚經濟趴趴走！盧秀燕凌晨視察魚市、果市

2019年01月30日 09:39 中時 盧金足

台中市長盧秀燕表示，今年市場價格及供貨維持穩定，她還親自示範挑選魚類及水果的技巧，展現「媽媽市長」的日常採買力。（盧金足攝）

拚透早！台中市長盧秀燕30日清晨馬不停蹄視察台中魚市場與果菜批發市場。（盧金足攝）

春節腳步近，年貨供應量大增，台中市長盧秀燕30日「拚透早！」清晨馬不停蹄視察台中魚市場與果菜批發市場，了解春節前魚貨蔬果供銷情形，也向市場承銷商及工作人員拜早年。盧秀燕表示，今年市場價格及供貨維持穩定，她還親自示範挑選魚類及水果的技巧，展現「媽媽市長」的日常採買力。

盧秀燕今日清晨4時30分，在台中魚市場董事長李煥湘、總經理林芳標與經發局長等人同下巡視魚貨拍賣情形，關心目前供應量與市場行情，盧秀燕走訪各攤商，很多攤商都豎起大拇指稱讚「接地氣！來感受市場活力和買氣！」

「貨出去、錢進來、豬年大發財！」盧秀燕向攤商逐一慰問、拜年，詢問目前魚貨供應量及價格，更親自向民眾示範如何挑選魚貨、買到好魚，展現「媽媽市長」親和力。

魚市場指出，漁貨行情因應節慶小幅上漲，但在預期價格範圍內，近一週平均日交易量約60~70噸、平均價格每公斤約150元，與去年春節前價格差異不大表現平穩。此外，過年常用的白鯧魚，近一週平均價格每公斤約700元，其中品項佳且大尾者上價約一公斤2000元，尚屬合理範圍。

清晨5時30分，盧秀燕轉往台中果菜批發市場，由台中果菜運銷公司董事長賴溪松及總經理翁添滿陪同巡視市場拍賣情形，也向承銷商及工作同仁問候辛勞及拜早年。

盧秀燕說，前日出訪香港行銷台中的蔬果及花卉，今天受到許多攤商的鼓勵，她未來會更加努力拚經濟，並向所有從清晨就開始忙碌的農產運銷產商致敬，鼓勵民眾過年期間除了大魚大肉也要多吃營養價值高、台中盛產的蔬果。

台中果菜市場說，今年氣候穩定，蔬果貨源充足，滿足春節前市場需求，水果供應量每日約為400-500餘噸，平均交易價格每公斤約40-50元間，與去年差異不大。蔬菜供應量相較去年充足，每日平均交易量約在150餘噸，平均每公斤落在15-17元間。過年期間除了有吉祥意涵的水果，棗子、雪梨也相當熱賣。

針對民眾食安，果菜市場強調，蔬果約於凌晨3時許拍賣，檢測人員半夜12時就開始檢查樣品，進行快篩檢驗，如有藥物殘留，嚴重將銷毀，輕則請農友緩收。樣品如有檢出藥殘也將追蹤回收，保障食的安全。

經發局指出，市府於年前稽查、呼籲市場加強價格查察，避免人為操縱價格，今年肉品市場更加強調配豬源，年關近，台中肉品市場每日拍賣頭數約2300餘頭、大安肉品市場約1300餘頭，交易價格每公斤約70元，價量平穩。

(中時 )