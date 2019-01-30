重大戰役！華為之爭將重塑中美未來關係

2019年01月30日 09:24 中時電子報 楊幼蘭

美國司法部宣布起訴華為與孟晚舟

孟晚舟1月29日在加拿大溫哥華為保釋條件出庭

美國藉由起訴電信巨擘華為，升高與北京的技術大戰。

據CNN新聞網29日報導，美國司法部指控華為，竊取美國企業商業機密，並密謀躲避美國對伊朗制裁。同時美國也起訴華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，並尋求將她由加拿大引渡到美國。

分析指出，華為和孟晚舟事件將成為中美關係的重大指標。目前在貿易和技術上，這世界頭兩大經濟體正不斷擴大衝突。分析認為，這次爭議將塑造未來的中美關係，也攸關北京要成為全球技術大國的成敗。

分析家說，華為可能遭受和中興通訊相同的命運。由於華府禁止中興向美國企業採購重要的技術元件，導致它去年癱瘓了好幾個月。

研究機構佳富凱集團（Gavekal）技術分析師王丹（Dan Wang）指出，相關指控很可能導致美國實施危及華為生存的出口管制。要營救華為很可要付出高昂的代價，而這議題看來會在中美貿易談判中成為核心。

華為是中國大陸的全球科技象徵，也是科技龍頭之一，靠著賣智慧手機和電信設備在全球賺進數以十億計美元，是近幾十年來大陸經濟與科技迅速崛起的顯著範例。它賣出的手機比蘋果（Apple）還多，並率先在世界各地推出5G無線網路。

隨著華為在海外擴張，美國早在2012年時，就認定它是安全威脅，指稱北京可能用它的產品來從事間諜活動。儘管華為否認相關指控，但已發現自己成了美中較勁，爭當世界科技超級龍頭角力中的核心。

中國大陸外交部發言人耿爽周二痛批，「一段時間以來，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的中國企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄」。

分析指出，近年來北京陸續宣佈計畫，投入龐大的資金，扶植微晶片，人工智慧與電動車等關鍵國內科技產業，也促使美中爆發貿易戰。華府指控，北京利用不公平的政策，犧牲美國企業，來提升大陸企業。

美方在與北京大打貿易戰的同時，也加強向華為施壓。

(中時電子報)