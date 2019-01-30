高雄馬路能不爛嗎？一張圖看懂日本與高雄鋪路差別

圖為高雄去年八月連日豪雨，高雄市岡山區通校路235號前出現大坑洞。（資料照,林瑞益攝）

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中時電子報
／綜合報導
李正皓指出，日本與高雄鋪路的差別，關鍵就在柏油「厚度」。（擷取自李正皓臉書）

去年8月南台灣連日暴雨，高雄市道路出現5000個坑洞，引發民怨，成為高雄市長韓國瑜上任後急需處理的問題。日前有網友分享一部2015年3月的「高雄，鋪柏油路」影片引發議論，對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓則PO出一張圖比較日本與高雄鋪馬路的差別，並表示希望韓能真正改善高雄馬路品質。

日前有網友分享一部標題是「高雄，鋪柏油路。」的YouTube影片，上傳時間在2015年3月。這部影片點閱已近900萬，對於影片中鋪路方式到底有沒有問題，引發網友爭論，也有網友質疑影片地點並非高雄。

對此，李正皓在臉書撰寫「一張圖看懂日本與高雄鋪馬路的差別」一文，並表示看完高雄鋪柏油路的影片後，特別上網找網友拍攝日本鋪設柏油路的影片做對比。他指出，看完日本施工單位鋪設柏油路的影片後，只能說日本施工品質真的完勝，而日本與高雄鋪路的差別，關鍵就在柏油「厚度」。

李提及，一般來說，要重鋪馬路之前，都要先把舊的柏油刨掉，之後再鋪上新的柏油。據拍攝日本鋪設柏油馬路的網友目測，即便是普通的柏油馬路厚度都至少20公分，反觀高雄的柏油厚度頂多6-7公分，「日本光柏油厚度就是高雄馬路的三倍以上，這樣的耐用度要怎麼比？」而影片中日本為了避免施工單位偷工減料，刨完柏油路後，還要用量尺測量並拍照存證，反觀高雄鋪柏油，不僅只刨薄薄的6、7公分柏油，也沒有拍照存證。

此外，李正皓指出，除了柏油厚度之外，日本鋪設柏油馬路時，也不是一次鋪完，而是分三層鋪設。反觀高雄鋪柏油馬路的影片就是一次鋪完，再隨意的壓一壓敷衍了事，「請問這樣的施工品質，高雄的馬路能不爛嗎？」

李正皓感嘆表示，希望韓國瑜市長上任後真正改善高雄馬路品質，畢竟「燈亮、路平、水溝清」是一個進步城市最基本的素質。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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