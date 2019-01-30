春節來動物園！超萌「蘭嶼豬」陪你豬年旺旺來

2019年01月30日 09:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

豬年來看可愛豬寶寶！「豬」事大吉旺旺來！台北市立動物園除舊布新，推出多項特別設計的限量活動，還有由行政院農業委員會畜產試驗所培育，動物園透過合作計畫借殖來的新朋友〜蘭嶼豬與大家見面，園區僅於除夕(2月4日)休園一天，大年初一9點吉時開園，初二起提早於8點30分迎賓，歡迎您闔家來走春。

動物朋友來拜年，歡迎大小朋友一起來合照！（台北市立動物園提供）

新朋友蘭嶼豬的家位於兒童動物區，動物園特別設計了降低距離感的玻璃城墎，讓遊客可以輕鬆地就近觀察蘭嶼豬。照養環境裡布置有達悟族特有的拼板舟及重要建築-涼台，搭配海濱植物林投、仙人掌、常見海漂上岸的浮球等捕魚用具，讓您能暫時有身處蘭嶼的感覺，也凸顯環境保護的重要。2個月大的豬寶寶相當可愛，常用鼻子四處探索，由於太過專心，偶爾還會被一旁駐足許久的民眾嚇一跳。

台灣動物區入口熱鬧的春節布置，向來是拍照的熱門景點。（台北市立動物園提供）

到動物園和動物朋友同框，是一定不能少的賀歲照，園區內熱門拍照景點不少，第一個不能錯過的是進入動物園就會看到的動物〜粉紅喜氣的紅鶴；兒童動物區的狐獴家族，總是東挖西翻忙得不亦樂乎，但是輪班負責守衛的哨兵卻會堅守「拍照背景」崗位，是最好的同框對象。不妨花點時間，找出動物園已經準備好入鏡的同框動物，拍攝獨一無二的賀歲照吧。

今年過年來動物園，別忘了收集限量豬年紀念門票，一年一度特別紀念款票券從虎年開始推出，喜歡收集門票的民眾千萬別錯過。豬年紀念門票於年初一(2月5日)上午9點開推出，限量全票7萬張、優待票3萬張。

蘭嶼豬照養環境裡布置有達悟族特有的拼板舟及重要建築-涼臺，，讓您能暫時有身處蘭嶼的感覺。（台北市立動物園提供）

大年初一到初三廣場舞台將發放的「開運福袋」，每天上午11點起限量發放500個，今年的樣式非常特別，造型是金色的台灣穿山甲環抱一元硬幣，祝大家一元復始萬象更新。春節期間動物朋友陪你開心過年，還有各種主題特展、精彩影片，陪你豬年迎好運。

(中時電子報)