「嗆聲劉世芳」公車上路就強拆 羅智強怒：敢施壓要敢當

羅智強「民進黨劉世芳還我陸官校慶」第1輛嗆聲公車，甫在高雄左楠區上路便被拆。(羅智強臉書)

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中時電子報

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，逼迫陸軍官校改校歌，引發網友砲轟。國民黨台北市議員羅智強又出動嗆聲公車，但「民進黨劉世芳還我陸官校慶」第1輛嗆聲公車，甫在高雄左楠區上路便被拆。羅智強在臉書痛罵「你越拆，我越嗆！」敢施壓就敢當，請劉世芳告訴大家，有沒有打電話給公車業者施壓？

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要陸軍官校改校歌，陸軍官校表示，依校務會議決議，議維持原校歌歌詞內容；劉世芳事後在臉書表示，期待陸官討論校歌的「黨旗飛舞」，她已經連三年提案要求。這不是「逼」，而是「堅持軍隊屬於國家」。網友在她臉書砲轟「 妳有預算，我有選票」。

國民黨台北市議員羅智強28日才在臉書警告劉世芳，「民進黨劉世芳還我陸官校慶」第1輛小強嗆聲公車廣告已經在高雄左楠區上路。這只是先警告劉世芳，趕快懸崖勒馬，解凍陸官校慶等預算，否則年底他會籌募100輛公車廣告，在劉世芳的選區昭告天下！

沒想到事隔兩日，羅智強剛又在臉書動怒發文「你越拆，我越嗆！」他說，羅智強的嗆聲公車「三問林佳龍」，在台中被拆，結果林佳龍落選。呼應韓國瑜「全台首富」，韓國瑜當選。嗆聲「拒投民進黨，台大有校長」，果然管校長順利就任。

羅智強說，1月24日，「民進黨劉世芳還我陸官校慶」公車廣告，在左楠區正式上路，就是要用選票，讓劉世芳知道「陸軍官校你惹不起」。沒想到客運公司受到「壓力」，立刻拆除「民進黨劉世芳還我陸官校慶」的公車廣告！

羅智強痛批，「敢施壓就敢當，請劉世芳告訴大家，有沒有打電話給公車業者施壓？但沒有關係，所謂欲蓋彌張！若民進黨和劉世芳不解凍陸官預算！我和民進黨槓定了！」最後又補上一句，「劉世芳，妳等著被選票制裁吧！」

(中時電子報)

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