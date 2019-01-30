阿北車騎到「發爐」　警打開驚見神秘加速器

2019年01月30日 10:10 中時電子報 陳煌祥

阿北改神秘加速裝置半路起火。(翻攝中視新聞)

一名騎士在停等紅燈時，車廂突冒火，員警趕到滅火後發現，車廂內有不明的塑膠罐裝置及一瓶不明液體，他供稱是太太買的加速器，旁邊那瓶是產生氫氣的燃料。對此，專家表示根本不可行且非常危險。網友看完笑稱「人生加速器」、「太太買的！突然理解了什麼，阿北最近是不是有高額保單」。

據《中視》報導，新北市一名機車騎士，在停等紅綠燈的時候，機車坐墊內車廂竟突然冒黑煙，打開發現整個車箱起火，連車殼都變形熔化，幸好附近員警趕到幫忙處理，立即用滅火器滅火。

待火勢撲滅後，員警發現騎士的車廂內，竟然裝了一個不明塑膠罐並接了兩條塑膠管，旁邊還有一瓶未知藍色液體，騎士供稱這是太太買的二手車裡面原裝的「加速裝置」，而一旁瓶裝的則是能產生氫氣的燃料。

對此，專家表示，那個應該是謊稱能產生氫氣來加速的騙錢產品，因現行汽機車都不能使用氫氣燃料，機車加入氫氣很可能速度還沒加到，引擎就先爆炸熔解，研判可能是因亂改車，導致電池產生可燃氣體外洩到密閉車廂，剛好遇到電線產生火花，引起燃燒。

網友紛留言笑稱「人生加速器」、「加速器無誤！加速衝向人生終點」、「騎著一顆炸彈在街上跑」、「改車不分年齡，玩到老，玩到死」，更有網友突破盲點表示「太太買的！突然理解了什麼，阿北最近是不是有高額保單」、「快笑死！加速器，阿北是不是跟太太感情不好」。

(中時電子報)