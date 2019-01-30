無名氏再捐2000萬 侯友宜：納入公益大平台

侯友宜30日在市政會議上宣布無名氏今年捐贈的2000萬元將納入公益大平台。（葉德正攝）

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前新北市長朱立倫的「無名氏」好友，至今已捐助新北市府1億7000萬元，即便市長換了侯友宜，他仍在今年捐出2千萬元要當「侯友宜的好朋友」，侯友宜表示，「無名氏」的2千萬元，將納入公益大平台運用，持續執行幸福保衛站和敬老眼鏡方案，讓更多的學生、老人和民眾享有「無名氏」的溫暖。

社會局表示，9年來「無名氏」累計捐款高達1億7000萬元，透過市府各項福利方案推動，共嘉惠超過45萬名老人、婦女、兒少、新住民或身心障礙者等弱勢民眾及家庭。

社會會說，新北市政府社會局、勞工局、教育局、文化局、衛生局等局處，運用無名氏捐款，執行各項關懷弱勢福利方案，例如：社會局的高風險家庭學用品就學支持計畫，以及「佈老時間銀行」高齡照顧存本專案等，教育局的幸福保衛站計畫、文化局的幸福閱讀陪讀相伴計畫、勞工局的職業達人公益關懷弱勢族群迎春佈新計畫、衛生局的偏區醫療移動診間、行動顧齒、敬老眼鏡專案等，其中尤以幸福保衛站和敬老眼鏡最受無名氏肯定，還特別在歷年來捐款的便條紙上提及。

社會局轉述無名氏指出「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友，新的一年，個人深深期盼新北市的善舉能夠一棒接一棒的傳承下去…」無名氏在今年的捐贈支票中，謹附上一張A4的說明，作風如同前8年，社會局同仁無人知曉無名氏究竟是誰，但仍做了一張感謝狀，上頭依舊署名「無名氏」。

侯友宜30日在市政會議上宣布這項喜訊，引用無名氏曾經說過的話：「關懷弱勢是一場愛心接力的馬拉松」，他相信這個社會不只1個無名氏，還有許許多多的熱心民眾或企業老闆都同樣有一份關懷社會、回饋社會的心。

侯友宜表示，「無名氏」的2千萬元，將納入公益大平台運用，持續執行幸福保衛站和敬老眼鏡方案，讓更多的學生、老人和民眾享有「無名氏」的溫暖。

(中時 )

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