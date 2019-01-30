camacafe攜手辻利茶舖 抹茶咖啡季2／15起跑

2019年01月30日 10:21 工商 姚舜

cama攜手辻利茶舖首度推出「抹茶咖啡拿鐵」等系列飲品，備受期待。（圖／cama咖啡）

「咖啡抹茶季」期間並有名家烘焙的3款聯名餅乾。（圖／辻利茶舖）

「咖啡抹茶季」期間參加美拍活動，有機會抽中文青風的聯名帆布袋。（圖／辻利茶舖）

在咖啡老饕千呼萬喚下，camacafe終於也要推出「抹茶咖啡拿鐵」啦！為了提供咖啡老饕更多不同味覺體驗，唯一所有連鎖門市皆堅持手工挑豆且每日新鮮烘焙的camacafe宣布，攜手知名日本抹茶品牌「辻利茶舖」，於2月15日至4月16日推出「咖啡抹茶季」，期間在所有門市除可喝到咖啡抹茶拿鐵，並由3款聯名餅乾，這是cama首次推出抹茶味咖啡，也是辻利茶舖第一次進軍咖啡界，雙方合作備受「飲君子」期待與注目。

2月15正式開跑的「咖啡抹茶季」，消費者次camacafe門市凡購買全飲品搭配聯名餅乾，飲品即可現折10元優惠。下午茶時段12點後再享大杯抹茶飲品89折。cama並另外推出美拍活動，只要拍攝聯名商品上傳IG，並＃cama辻利咖啡抹茶季，就有機會第加抽獎，幸運得獎者可獲得雙品牌聯名帆布袋。

辻利茶舖總經理內田表示，辻利與cama跨界推出聯名商品，目的是企圖傳遞「茶入生活」的生活態度，並讓消費者認識日本百年抹茶文化。同時並可延長品飲抹茶與咖啡的廣度和深度，讓喝抹茶與咖啡增加更多體驗。

「咖啡抹茶季」期間將推出3款飲品及一款茶食，首推cama招牌商品經典拿鐵結合辻利抹茶的「抹茶咖啡拿鐵」，微苦表現較符合cama忠誠消費者的喜好，平衡呈現抹茶與咖啡的原始風味，風味與口感與坊間含糖抹茶飲品截然不胴，提供喜愛咖啡的抹茶控全新選擇。

另外從開發時就廣受試喝者好評的以添加cama嚴選之未精製柴燒黑糖為特色「黑糖抹茶咖啡拿鐵」，除了進而提升整體風味外，喝下時順口不甜膩，還能完美帶出茶味、茶香，增添了抹茶與咖啡結合的豐富層次感，高顏值形色也非常搶眼吸睛。

「黑糖抹茶鮮奶」是cama第一次推出的特殊飲品。3款聯名餅乾則有：辻利抹茶手作餅乾、cama咖啡手作餅乾與咖啡抹茶手作餅乾。這些餅乾是日籍甜點名師山木島經多次試驗後，嚴選北海道奶油與昭和粉混合台灣麵粉製成，再用台灣二砂調味，麵粉與材料的搭配很和諧，且完全未添加防腐劑。

(工商 )