台胞自福建返台過年 水、陸無縫接駁

2019年01月30日 10:31 中時 藍孝威

下週就是農曆春節，大陸方面已經開展了春運工作。大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中表示，在大陸工作、唸書台灣民眾若經福建中轉回台灣，大陸已強化水、陸無縫接駁，為台胞返鄉提供便利服務。

馬曉光表示，春節是中華民族最重要的傳統節日，為在春節期間使兩岸民眾往來，特別是台灣鄉親返鄉過年更加便利，大陸有關方面已經開展了春運工作。據瞭解，大陸航空公司已經按照2019年兩岸春節加班機的運輸安排開展相關工作，並且予以全力保障。今年的春運工作是從1月22日開始，據瞭解，目前總體上運行順利。

馬曉光表示，福建省是台胞返鄉過年的重要中轉地，每年都承擔了大量台胞返鄉春運工作。今年福建省相關部門積極採取措施，全面實行網絡售票，強化水、陸無縫接駁，為台胞返鄉提供便利服務。

馬曉光說，在海上客運方面，預計閩台海上客運量將達到22萬人次，同比增長3％。空中客運方面，廈門航空公司除了執行每周72班往返閩台的固定航班之外，還特別增加了110班由廈門、福州、泉州、杭州、長沙到台北、高雄的加班機，將新增超過1萬人次的運力。

馬曉光說，春運期間，廈航還為旅客送上新春紅包、紀念幣、糖果禮盒等禮物，在部分航班上還專門配備了台灣籍乘務員，為台胞返鄉送上美好的新春祝福。

(中時 )