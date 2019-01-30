市場掃街強碰 鄭世維、余天先禮後兵

2019年01月30日 10:45 中時 譚宇哲

余天上午到三重龍門路市場掃街拜票。（譚宇哲攝）

鄭世維上午到三重龍門路市場掃街拜票。（譚宇哲攝）

三重立委補選將於3月16日投票，國民黨參選人鄭世維與對手余天今天上午9時不約而同到三重龍門路市場掃街拜票，掃街前兩人握手互相打氣，余天表示，選舉是一時，朋友是永久，希望是君子之爭；鄭世維也附和說，一開始就樹立一切和平、愛與包容的選舉，大家彼此良性競爭。

鄭世維與余天市場掃街拜票，2人所到之處皆受到不少支持者上前預祝當選，人氣五五波，掃街前2人握手寒暄，展現君子之爭的氣度。

兩人皆表示，行程是很早就安排好，沒想到會同時間地點，余天說，選舉是一時的、朋友是永久的，「我們弄個不要惡質的選舉，希望乾乾淨的，君子之爭啦」。

鄭世維附和說，如同余天大哥所說，選舉是一時的，做朋友是永遠的，一開始就樹立一切平和、愛與包容的選舉，大家彼此良性競爭，如果有機會得到選民的青睞，就能為地方爭取更多的建設和福利。

現場媒體詢問2人，余天坐擁高知名度，2人一較高下會不會緊張？余天笑說「我比較怕他找韓國瑜來」，鄭世維則笑說「我比較怕余天大哥找蔡總統來。」

余天表示，他覺得選舉是自己要選，都要靠自己，他覺得最大咖的就是三重選民，勤跑基層讓選民認同，就是對自己最有利，找誰來幫忙，如果選民不認同，那也沒辦法。

鄭世維說，選舉除了自己本身要努力，韓國瑜市長有講自助，當然也需要人助，碰到余天這麼具全國知名度的人物，希望透過黨內重量級人士輔選，增加他的曝光度。

至於春節拜票行程，余天透露，除了初一蔡英文總統陪掃街，初二行政院長蘇貞昌也將來三重廟宇參拜，目前也正聯繫前行政院長賴清德；而被問到韓國瑜動向，鄭世維說，會在過年之後討論。

(中時 )