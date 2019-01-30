連續3年 中原大學勇奪企業最愛大學第1名

中原重視品格與專業教育，是畢業生獲得企業青睞的主因。圖中為張光正校長。（中原大學提供）

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旺報

根據1111人力銀行最新發布的「2019企業最愛大學調查」顯示，雇主最愛的公立一般大學由台灣大學蟬聯，私立一般大學則由中原大學穩居冠軍，此為中原大學繼2017、2018年後，2019年再度奪得私立大學冠軍。

中原大學校長張光正表示，「培養品格與專業知識兼具的知識分子」是中原大學長期推動全人教育的目標，在「全人教育」的薰陶下，中原的畢業生不僅擁有豐沛的專業能力、篤實的工作態度與團隊合作精神，而中原重視品格，更讓學生獲得企業雇主青睞，因此能連續三年蟬聯企業最愛私校第一名！

張光正指出，為了協助學生擁有更豐富的就業機會，中原大學率全國之先設立產業學院，並與包括鼎新電腦、日月光半導體、富邦金控、葡萄王生技等98家知名企業或公協會，共同簽署77個就業學程，讓學生在校期間就可以透過專業經理人的介紹與教導，實際了解業界運作並縮減學用落差。

此外，除了就業學程、跨領域學程，中原大學更提供許多國內、外企業的實習機會，讓學生在學期間即可體驗並獲得實務經驗。國內實習機會如台灣微軟、葡萄王生技、李奧貝納與各大科技公司等；海外實習則包括美國、中國、日本、紐西蘭、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等地之企業。因如此用心之安排與推動，2018年8月並榮獲教育部青年發展署頒發「績優職輔學校─金等獎」。

中原大學也長期推動大學社會責任與三創教育，鼓勵學生有想法更要有做法，以「學用合一」的實作教育，培養學生為社會、企業解決問題的能力。例如企管系、商設系師生運用專業在前空軍桃園基地周邊，進行空軍黑貓中隊之歷史文化保存；設計學院、環工系及應華系學生跨學院、跨系所合作投入桃園市竹霄金城社區再造；而在苗栗縣卓蘭鎮，也有企研所、商設系師生成立「雙連梨」社會企業來為農村經濟再生努力。張光正校長指出，中原大學的品格教育塑造出與眾不同的校風及中原人勤懇樸實的特質，這正是中原能在全國百餘所大學中脫穎而出獲得「企業最愛大學」的主因。

張光正表示，中原大學身為「全人教育」的首倡者，可以很自豪地說，「全人教育」的核心價值已經轉換成核心競爭力並展現在每位中原人身上。他感謝企業各界對中原學子的厚愛，未來中原大學將繼續培育兼具「品格、專業、創意與世界觀」的新世代人才，不負社會各界對高等教育的期待。

(旺報 )

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