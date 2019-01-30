春節拜財神！北海岸嘗海鮮！身分證有這4個數字享好康

炒萬里蟹，是年菜的好選擇。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

再過不久，豬年就要到了！據悉，9天天氣都不錯，來北海岸走走吧！民眾還可到維納斯海岸線欣賞美麗海岸風光，或是驅車前往野柳保安宮、金山財神廟開運祈福！龜吼漁夫市集歡慶新年，初一(2月5日)到初五(2月9日) 每日提供20份百元紅包加菜金，給身分證字號有2019等4個數字之幸運民眾，讓民眾採買尚青的海產為年菜加分。

貢寮鮑的濃郁海味讓人無法擋。（新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，由在地船家進港後直營開店販售，提供尚青的生鮮海產，更以盛產新北特產「萬里蟹」！過年期間主打顏色鮮豔、肉質細嫩的花蟹，以及充滿濃郁海味的貢寮鮑等產品，另外也提供白鯧、透抽、大蝦、石斑等各式魚貨，烹調成年菜大器又美味，象徵豐收平安發大財！

龜吼漁夫市集魚貨新鮮多元，是採買海鮮的熱門景點。（新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集營業時間僅除夕(2月4日)提早於中午12點休市，初一後即恢復正常營業(營業時間：10:30至17:30)，今年為了與民眾一起歡慶新年，更加碼舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五凡身分證字號中有2019等4個數字同時出現至少1次，不限出現順序，就可持身分證明到市集管理室領取百元紅包折價券1張，每日限量20份，每人限領1次，只要在市集消費滿一千元，現場就能折抵一百元。

清蒸萬里蟹肉質更加緊實Q彈，是年菜的好選擇。（新北市漁業處提供）

前往龜吼漁夫市集，在漁澳路上有「龜吼停車場」，共有81個小客車位，每次只要50元，步行3分鐘即可抵達龜吼漁夫市集；在鄰近的石角海邊，還有一處停車秘境「石角海濱停車場」(可用Google定位尋找)，共有141個免費小客車位，民眾駕車從臺2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的停車場，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行約5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美景。

(中時電子報)

寮鮑配薑絲讓人無法擋。（新北市漁業處提供）
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