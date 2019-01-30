中正二分局員警涉當大麻金主 恐在看守所過年

2019年01月30日 10:51 中時 陳志賢

台北市警中正二分局南海派出所員警林昱伯，遭查出是販毒金主，且涉嫌自今年起與他人合夥賣大麻遭聲押禁見獲准，由於林員的羈押期限將屆，台北地檢署已聲請延押林員2個月，台北地院定於今天下午召開延押庭。若法官裁准延押，林員就要在看守所過年。

去年12月10日，刑事局南打中心獲報，會同新北市海山分局等單位在新竹竹北查獲33歲男子林煒智在租屋處種植大麻，林嫌供稱受雇於男子周漢祥，周嫌到案咬出北市中正二分局南海派出所員警林昱伯，是他的合夥人。

警方因涉及員警風紀，即循內部系統通報，並報請北檢指揮，檢察官指示北市警局督察室調查，督察人員去年12月11日搜索林員新北市五股區的租住處、南海所辦公室，並通知休假中的林員到案。據悉，林員辯稱，他是利用「合夥賣毒」方式查緝種植大麻案，檢方不採信，12日向北院聲請林、周2人羈押禁見。

法官認為，依林昱柏及3名證人供詞，加上通訊軟體聯絡內容、扣押物品等證據，足以認定林涉犯毒品罪嫌疑重大；林員有勾串共犯及滅證之虞，裁准羈押並禁止接見、通信。

北檢因全案仍在偵查中，而林員2人的羈押期限將屆，2人的羈押原因仍存在，日前向北院聲請延押2人，北院定今天下午開庭審理。

警方表示，涉毒的25歲員警林昱伯，警專30期畢業，分發到南海派出所已5年，因反應靈敏，獲拔擢擔任專案，日前才考上偵查員，剛到偵查隊報到，還沒當刑警就先被查辦。

由於林員被羈押，分局將他停職，南海所所長黃沛元改調非主管職務，中正二分局長沈炳信督考疏失責任，北市警局將另行究責。

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(中時 )